В ходе боев захвачены пленные одной из бригад территориальной обороны

За последние 48 часов армия России значительно расширила линию своего присутствия в направлении вектора Кременная – Красный Лиман на Запад. Успешно пройдена и вторая защитная линия ВСУ в районе н.п. Торского. В ходе непродолжительных боев за оборонительные "редуты" уже есть украинские пленные из числа мобилизованных в бригаду ТрО (терроборона) из Днепропетровской области.

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Но самым сложным препятствием для российских военных стала не живая сила противника, а хаотично разбросанные минные поля, в результате чего на собственных минах подрываются сами же подразделения ВСУ при попытке отхода с занимаемых позиций в район Ямполя и Красного Лимана.





Источник фото: eadaily.com





Теперь армия РФ сосредотачивает силы и ведёт артиллерийские налёты по целям ВСУ в Ямполе и Краном Лимане после их оставления ВС России прошлой осенью в результате так называемой "перегруппировки".

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И рассматривая более глобально этот успех, на других направлениях есть подвижки на южном векторе атаки (Соледарский вектор) и в районе трассы Артёмовск - Славянск, то в скором времени может образоваться очередной котёл, в ходе которого может быть "переварен" гарнизон ВСУ, сосредоточенный в городе Северск. Но для этого нужно перекрыть хотя бы артиллерийским огнем трассу Красный Лиман - Северск и совершить занятие перекрестка в округе Свято-Покровского.