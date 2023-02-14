У вас купец - у нас товар. Именно о таком переиначенном на современный лад обряде сватовства можно подумать, услышав об интересной новости с тегом "Армата". Информационная бомба же заключается в том, что Россия может передать Индии ряд технологий использованных для создания танка следующего поколения Т-14 "Армата". То что такое возможно, в своем интервью рассказал Владимир Дрожжов, заместитель директора ФСВТС в ходе своего визита на Aero India 2023.
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Индийский танк Arjun Mk.II. Источник фото: tvzvezda.ru
Индия пытается втиснуться в ряд ведущих мировых держав, а какая уважающая себя страна войдет в этот блок без собственного танка. Вот именно. Поэтому такая задача поставлена перед индийскими танкостроителями. А для пущей конкурентоспособности решено провести международный тендер. Тот, кто выиграет "технологичную гонку", получит право на разработку ОБТ (основного боевого танка) Индийских вооруженных сил. Но с условием: танк должен будет производиться на индийских заводах.
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Россия как раз и хочет принять участие в битве за танковый тендер, в перспективе разрабатывая совместно контуры будущего индийского танка. Для этого РФ не поскупится передать все технологии, использованные при создании Арматы.