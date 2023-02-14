Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Россия готова поделиться с Индией технологиями, использованными при создании танка "Армата"
Соответствующий комментарий дал Владимир Дрожжов - заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

   У вас купец - у нас товар. Именно о таком переиначенном на современный лад обряде сватовства можно подумать, услышав об интересной новости с тегом "Армата". Информационная бомба же заключается в том, что Россия может передать Индии ряд технологий использованных для создания танка следующего поколения Т-14 "Армата". То что такое возможно, в своем интервью рассказал Владимир Дрожжов, заместитель директора ФСВТС в ходе своего визита на Aero India 2023.

реклама


Индийский танк Arjun Mk.II. Источник фото: tvzvezda.ru


   Индия пытается втиснуться в ряд ведущих мировых держав, а какая уважающая себя страна войдет в этот блок без собственного танка. Вот именно. Поэтому такая задача поставлена перед индийскими танкостроителями. А для пущей конкурентоспособности решено провести международный тендер. Тот, кто выиграет "технологичную гонку", получит право на разработку ОБТ (основного боевого танка) Индийских вооруженных сил. Но с условием: танк должен будет производиться на индийских заводах. 

может быть интересно: В России начаты работы над "Штурмом", танком способным "раздавить" Армату на поле боя


рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

   Россия как раз и хочет принять участие в битве за танковый тендер, в перспективе разрабатывая совместно контуры будущего индийского танка. Для этого РФ не поскупится передать все технологии, использованные при создании Арматы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#армата #т-14 #т-14 армата #aero india 2023 #т-14 &quot;армата&quot;
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Новый основной боевой танк Китая - копия русского Т-14 "Армата"
Самый мощный российский танк Армата едет в СВО – охотник на немецких кошек готов к бою
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
101
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
46
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
14
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
4
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
6
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
6
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
2
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+
В России появился свой ТРАМП
1
В Латвии сгорел американский завод по производству БПЛА
5
Авторы EVE Online открыли сбор средств для пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции
+
Ветеран СВО дал пять советов тем, кого могут отправить на фронт
8
Впервые с начала СВО Украину уже уже 4-ые сутки подряд "утюжат" российские дроны и ракеты
3

Популярные статьи

В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
1
Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
18
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
96
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
206
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
42
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
41
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
13
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
10

Сейчас обсуждают

ddr22
11:29
хорошая игра. в новую планирую скоро поиграть
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. Часть 1
Вежливый_B-R_A-D-L-E-Y
11:29
снова дaлбаебы мои новости пиздят. рукожопы. «Рамштайн-9»: глава Пентагона уже встретил министра обороны Украины Резникова
ВСУ смогли подбить Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором совершал боевые вылеты Евгений Пригожин
Камень Куст
11:29
4030 бы и 4050 увидеть, современный гпу быстрый холодный и долговечный, что ещё желать.
Apple поставила Евросоюзу шах и мат: неоригинальные кабели USB-C для новых Iphone заблокируют
Виктор Бояринцев
11:28
Опера 2003 оооо и до майков технологии дошли)))
Microsoft работает над добавлением жестов мыши в Edge
warmuza
11:25
мы карты за 2500$ покупаем не для того, чтобы в ваши деццкие игоры играть, а чтобы бенчмарки сутками гонять и скриншоты попиксельно сравнивать
Apple поставила Евросоюзу шах и мат: неоригинальные кабели USB-C для новых Iphone заблокируют
Bernigan
11:23
Прирост всегда был в районе 20%, конечно случается раз в 10 лет GTX 8800, Паскали, но никто не обязан вам устраивать прорывы каждое поколение. ДЛСС кстати сделали, для нормальных людей, без бреда в ба...
Apple поставила Евросоюзу шах и мат: неоригинальные кабели USB-C для новых Iphone заблокируют
Александр Анатольевич
11:21
А что у вас в регионе нет хлеба высшего сорта? У нас 32 рубля булка 400гр высший сорт, город 700тыс населения, пекарни каждые 300-500 метров. Да и с работой нет проблем, работать руками люди не хотят,...
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
Rommel85FRO
11:19
Лол что?! Заглядывай кроме ютуба хоть иногда. Хотя и на нем много контента до сих пор выходит
Большинство российских родителей не хотят, чтобы их дети стали блогерами
Вежливый_B-R_A-D-L-E-Y
11:18
Да, в свое время у него был четвертый разряд и потому он еще тогда хорошо разбирался в вопросах плоти. Как мы помним, в питерской подворотне пацаны его обижали разными способами, в том числе и играя в...
Бойцы ЧВК Вагнер оказались в серой зоне законов РФ – когда Пригожин победит бюрократов
ИстинаГдетоРядом
11:18
Кому это нам? оголтелым людоедам твоей формации что выплачивают ипотеку за счет гибели сотен тысяч? разумным и адекватным не по пути с подобной сворой
«Отсидеться не выйдет» - Лукашенко призвал страны ОДКБ определиться с позицией насчёт Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем