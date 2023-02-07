Будущими экипажами станут многочисленные наемники, ещё "вчера" бывшие кадровыми военными блока НАТО

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Из серии: ларчик просто открывался. Странам НАТО необязательно официально посылать своих военных "погибать" на Украину. Потому что они там уже есть в большом количестве и воюют. Это бывшие кадровые военные, "как бы" вышедшие в отставку, а сейчас "перекрасившиеся" в шкуру обычных наемников. Такую "новость" подал полковник Маркус Райснер, представляющий Министерство обороны Австрии.

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Австрийский военный в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной СВО, отвечал на многочисленные вопросы, где одним из самых острых оказался вопрос о западных танках, точнее об их экипажах, ведь управлять сложной техникой невозможно научиться за полмесяца. Позже старший офицер раскрыл секрет полишенеля, что Украина кишмя кишит военнослужащими стран НАТО под видом наемников.





Источник фото: mk.ru





Поэтому никакой проблемы кто будет управлять вчерашним польским или норвежским Леопардом - совершенно нет. Тем более получивший увольнение военнослужащий юридически уже лишается официального статуса военного.

Грубо говоря, согласно словам полковника, "достаточно" снять мундир, следом подписать контракт и ты уже не солдат или офицер австрийских вооруженных сил, а наемник, служащий по контракту.

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Таким "ноу-хау" любят злоупотреблять поляки, сформировавшие целые воинские подразделения, из бывших кадровых военных.