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На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57

Но с созданием самолета шестого поколения возникли некоторые сложности, и дело тут не только в пресловутых "лебеде, раке и щуке"
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   Две недели назад как-то подозрительно "замелькали" новости о подключении группы стран к созданию "совместного" истребителя. И по слухам, планы у "синдиката" наполеоновские: на планете Земля можно перечислить по пальцам одной руки сколько есть действующих самолетов пятого поколения, а конгломерат Италии, Японии и Великобритании замахнулся на самолет аж целого шестого поколения. И конечно, никто из этих "заговорщиков" не поделился о достоинствах будущей совместной разработки. Ну а пока этот самолет существует даже не в виде макета, а лишь компьютерного рендера. Но создание самолета преследует и косвенные цели: подобной разработкой искомые страны хотят поддержать свой ВПК и влить "немножко" денег в его развитие. 

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Источник фото: flightglobal.com

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Британец - BAE Systems Tempest

   К слову, оглашена "временная линия": в 2024 году все участники должны "договориться" о деталях концепта, к началу следующего десятилетия - запустить производство, а ко второй половине 30-ых годов первый самолет должен покинуть стены завода.  

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   Пускай процесс создания абсолютно нового самолета не очень "быстрый", роли участников давным-давно распределены: Британцы займутся электроникой и боевой частью (конкретней - ракетами), Японцы "поработают" над двигателями и той же электроникой, Итальянцы, опять же, затронут разработки и других "смежников", пытаясь придумать электронику и те же ракеты. Как говорится, работа найдется для каждого. 

   Если прислушаться, все это так прозвучало масштабно и "увесисто", но можно копнуть "поглубже", и оказывается, у каждой из стран-участниц есть свои "небольшие разночтения", идеально подходящие под порог пресловутых "Лебедя, рака и щуки". Так одной из стран необходим тип легкого самолета, другая страна остро нуждается в атакующем истребителе. Как это все совместить - и не получить пресловутого "бегемота с носорогом", никто не знает. 


Источник фото: adsadvance.co.uk

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   А никто не задумывался почему же означенные страны не могут "единолично" создать самолет шестого поколения, а выбрали путь "плавильного котла", в надежде, что совместив технологии каждой из стран получится достичь реального воплощения "в металле" грозы неба.  

   На самом деле попытки были, так еще четыре года назад в Великобритании пытались "нарисовать" чертеж не пятого, а сразу шестого поколения, даже имеющего собственное имя - "Tempest", в честь истребителя эпохи ВМВ, "подключив" Италию. Об "успешности" можно косвенно судить, что в "соучастники" взяли Японию, похоронив проект англичан.

   Японцы тоже пытались взять "свое". И создали представителя пятого поколения. Этот самолет известен как "Mitsubishi X-2 Shinshin", доросший в отличие от британского "коллеги", до уровня прототипа, проходящего серию испытаний. И да, японцы решили забежать "вперед", уже анонсировав самолет следующего шестого поколения, известный как "Mitsubishi F-X".

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Источник фото: asiatimes.com


   Вернемся к совместному проекту трех стран, получившему название GCAP - Глобальная боевая авиационная программа. Пока что презентована трехмерная модель будущего истребителя. Визуально он похож на тот самый Tempest с так называемой бесхвостной системой компоновки. Самолет будет летать на двух турбореактивных двигателях в перспективе с возможностью полета на гиперзвуке. Но когда это произойдет в реальности, никому не известно. Причина проста: не создан гиперзвуковой двигатель, и это будет длиться не меньше пары лет, а то и поболе. 


Источник фото: rueconomics.ru

Группа Су-57

   Остается лишь только давать прогнозы и желать "хотелки". А вот у "противника" уже есть пускай самолет не шестого поколения, но пятого, и он уже летает, а ходят слухи - и воюет. Речь идет о Су-57.

   И да, русские не стоят на месте, проводя текущую модернизацию. В будущем планируется "дооснастить" российский истребитель двигателем второго этапа. 

   Европейско-азиатский проект ориентируется на своего "старшего партнера" - США, с их истребителем F-35. Не хочу вмешиваться в "раздаче советов" для GCAP, но кажется БритоИтаЯпы выбрали не ту страну для "подражания". F-35 заметно уступает отечественному Су-57. 


Источник фото: 5-tv.ru

Тяжелый ударный БПЛА C-70 "Охотник"


   Даже есть доказательства этих слов: во время "работы" Су-57 его ни разу не засекли вражеские РЛС. Даже американские. Те же F-35 регулярно "гуглились" как нашими РЛС, так и союзниками США. Да и сравнивая "побайтно" американца с нашим, в отличие от Су-57, у первого нет РЛС с интегрированным АФАР. И возвращаясь снова к европейскому "прототипу". Что будут делать европейцы с японцами с собственной РЛС - вопрос архиважный. Американцы вряд ли поделятся технологиями, а у разработчиков GCAP "познания" в передовых РЛС - напрочь отсутствуют.

   К слову, в своей презентации GCAP презентовался как охотник на Су-57. Правда мечты мечтами, а наш истребитель вскоре может пройти апгрейд до шестого поколения, кратно нарастив свои боевые возможности. А они возрастут, так как уже испытывается помощник в сетецентричной войне - тяжелый беспилотник "Охотник".

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