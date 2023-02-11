Не хотели по-хорошему, теперь будет по-плохому. В Одесской области мост через реку Затока был атакован вынырнувшем из темноты подводным беспилотным аппаратом и подорвавшим несущие опоры надводной конструкции. Соответствующее видео появилось в украинских телеграм-каналах.
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Всплытие подводного беспилотника перед поражением опор. Источник фото: телеграм
Местные одесские паблики подтверждают версию поражения моста.
Также пользователи соцсетей прокомментировали событие, рассказав, что даже не знали о наличии такого типа оружия в российской армии. На настоящий момент известно, что подводный беспилотник пришел со стороны Черного моря.
Взрыв подводного дрона-камикадзе. Источник фото: телеграм
В недавнем времени мост через Затоку попадал под обстрелы Калибров, но неизменно восстанавливался украинскими строителями.
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Каковы повреждения на этот раз - не сообщается.
Также известно, что именно через этот мост шли активнейшие поставки НАТОвской техники прямиком из Румынии. Эксперты предполагают, что возможно Россия перешла на новый этап противостояния, применив доселе неизвестные подводные аппараты. Ждем официальных комментариев.