Сообщается о первой партии "семинаристов" уже прибывших на родину бельгийского шоколада

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Помните ту самую шутку про подводную лодку в степях Украины, а вот в Бельгии её не только не помнят, но и не знают, решив взять да научить свободолюбивых украинцев управляться с подводными дронами.

В тему новости: Украинские военные нарочно портят технику и оборудование, чтобы остаться в тылу



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То что первый отряд "откомандированных" украинских военных благополучно добрался до страны, рассказала глава местного офиса Минобороны Людивин Дедондер. Согласно её версии, солдаты ВСУ прибыли в страну для овладевания специальностью оператор подводного дрона. Что интересно, дроны уже давно прибыли на Украину, но новость об этом была озвучена только сейчас. Так как в озвученной ранее информации бельгийское королевство передавало только лишь легкое стрелковое оружие и ручные противотанковые системы.





Источник фото: absatz.media





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И насчет "легендарных" Leopard 2: дорогой немецкий танк несмотря на все заверения, что "весь мир с вами", Бельгия решила таки не передавать. По причине "тяжкого финансового положения" в стране. Про самолеты даже говорить не стоит, так как "такая корова нужна самому". Но всё-таки, Бельгия "не оставит" украинцев в беде: выделив около 100 инструкторов для обучения украинских солдат западным "премудростям боёв".