История с этими самолетами, которые так жаждет получить официальный Киев, длится еще с прошлого года

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Не мытьем, так катаньем: после былинного отказа взять да передать Украине относительно современный Eurofighter Typhoon, Владимир Александрович Зеленский не успокоился, и пристал к и.о. премьер-министра Словакии Эдуарду Хегеру с "маленькой просьбой": отдать списанные словацкие же истребители МиГ-29.

новость в тему: Европейские лидеры не готовы передать истребители Украине, отказавшись от всех обязательств



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Об обстоятельствах встречи двух главных действующих лиц своих стран стало известно после внепланового саммита Евросоюза, где "за сценой" основного мероприятия высшего чиновника Словакии нашел украинский президент. Но вместо дежурного приветствия Зеленскому понадобилось нечто более существенное: всё те же истребители, пусть не ультимативного плана ака F-22 или F-35, но надёжная советская машина "истребительного звена" в виде МиГ-29.





Словацкий МиГ-29. Источник фото: spectator.sme.sk





Эдуард Хегер как опытный политик, не стал сразу говорить ни да ни нет, но "обещал подумать", точнее обсудить этот вопрос в своем правительстве, а после заявиться на собрание Европейского Союза и уже там ещё раз обсудить, а уж потом "наверняка". Но не забыл заверить украинского президента: "Словакия с Украиной до конца". Но это не точно.

К слову, "обещалки" у Словакии - дело сильно развитое: ещё в январе глава местного Минобороны тоже "пообещал" советские истребители, правда не "за так", а за деньги.

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Для справки: всего у Словакии есть, точнее было около 11 истребителей МиГ-29 в версиях AS и UBS, усовершенствованным по западным стандартам блока НАТО. В список обновленных блоков вошло радиооборудование и система опознавания "свой-чужой". Но не забываем: все эти экземпляры списанные, что рождает кучу вопросов об их "идеальном состоянии".