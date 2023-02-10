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В Подмосковье нейросеть будет искать и отслеживать бездомных собак для последующего отлова
Дальше собак лечат, чипируют и если животное не представляет угрозы для человека - отпускают на волю
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   Нейросеть может не только "сделать" за вас диплом или "выписать" рецепт, но и потрудиться на благо общества. Так не отстает от мировых трендов взаимодействия с нейросетями и наша Родина, где в Московской области уже прямо сейчас искусственный интеллект активно претворяется "в жизнь". 

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   В Подмосковье на нейросеть возложат обязанность по контролю и последующему отлову бездомных животных. И это серьезная проблема - так стаи таких безнадзорных собак служат распространителями всевозможных инфекций, портят общественное и частное имущество, могут напасть и нападают на человека. Поэтому пилотный проект по контролю за такими особями с помощью использования искусственного интеллекта, как никогда актуален. Власти обещают, что новшество заработает в середине этого лета, предположительно в июле.


Источник фото: belanta.vet


  Принцип же работы ИИ следующий: с помощью камер наблюдения нейросеть собирает информацию и благодаря особенным признакам, таким как наличие намордника и поводка, идущего рядом хозяина и отсутствующей или присутствующей рядом стаи, делает однозначный вывод - "какого рода" перед нами собака. После чего для "окончательного решения" данные передаются контролирующей организации, а они уже доводят сведения до фирм по отлову животных. 

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   Дальше животное ждёт только лучшая жизнь: его обследуют на наличие/отсутствие "болячек", если надо - лечат, подвергают стерилизации, вводят отслеживающий чип и отпускают на свободу. Если животное проявляет агрессию - то такую собаку переводят в специализированный приют.

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#искусственный интеллект #нейросети #собаки #ии на службе человека
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