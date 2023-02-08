Благодаря комплексу звукотепловой разведки гаубицы были обнаружены и их позиции "накрыли" российские РСЗО Смерч

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Непросто сейчас артиллерийскому дивизиону 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находящимся территориально в Запорожской области. За 40 дней соединение потеряло, как минимум, 4 гаубицы M101 американского производства. Старые американские "стволы" привезли из-за напряженной ситуации с артиллерийскими боеприпасами для гаубиц "Нона-К" и "Д-30".

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"Новые жильцы" дивизиона уже принесли пару проблем: так в последних числах января, из-за просроченных боеприпасов 20 и 22 января разорвало каналы стволов. А спустя пару дней, дивизион накрыло российским "Смерчем".





1Б75 "Пенициллин". Источник фото: ria.ru









Американских старичков (гаубицы были произведены в 1950 году) удалось обнаружить с помощью "Пенициллина" - комплекса звукотепловой артиллерийской разведки. По некоторым данным, комплекс пару дней "аккумулировал" данные огня гаубиц, а после как раз и были обнаружены позиции гаубиц, которые одномоментно получил расчёт российского РЗСО "Смерч", где места дислокации гаубиц были обстреляны 300-мм снарядами.





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После этого случая злополучный артиллерийский дивизион совсем прекратил свою полевую работу, а командование ВСУ подыскивает новый путь для прибывания, подальше от российского "антивоспалительного" средства.