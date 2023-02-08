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От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
Благодаря комплексу звукотепловой разведки гаубицы были обнаружены и их позиции "накрыли" российские РСЗО Смерч
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   Непросто сейчас артиллерийскому дивизиону 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находящимся территориально в Запорожской области. За 40 дней соединение потеряло, как минимум, 4 гаубицы M101 американского производства. Старые американские "стволы" привезли из-за напряженной ситуации с артиллерийскими боеприпасами для гаубиц "Нона-К" и "Д-30".

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   "Новые жильцы" дивизиона уже принесли пару проблем: так в последних числах января, из-за просроченных боеприпасов 20 и 22 января разорвало каналы стволов. А спустя пару дней, дивизион накрыло российским "Смерчем".


1Б75 "Пенициллин". Источник фото: ria.ru



  Американских старичков (гаубицы были произведены в 1950 году) удалось обнаружить с помощью "Пенициллина" - комплекса звукотепловой артиллерийской разведки. По некоторым данным, комплекс пару дней "аккумулировал" данные огня гаубиц, а после как раз и были обнаружены позиции гаубиц, которые одномоментно получил расчёт российского РЗСО "Смерч", где места дислокации гаубиц были обстреляны 300-мм снарядами. 

может быть интересно: Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда"  не поставят


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   После этого случая злополучный артиллерийский дивизион совсем прекратил свою полевую работу, а командование ВСУ подыскивает новый путь для прибывания, подальше от российского "антивоспалительного" средства.

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#1б75 &quot;пенициллин&quot; #m101 #пеницилин #рсзо смерч
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AlexF
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эта научная точка зрения устарела - и вам об этом было сказано, вы ещё вспомните геоцентрическую модель мира и плоскую землю
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Когда фашистский режим падет твой вопрос тоже решится по другому. Я уже сделал скриншот.
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zatim
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При царе в 17 году тоже так думали. Учи историю и читай чем это все закончилось.
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zatim
22:14
Ну, его в его костюмчике принимают во всех приличных странах. А плешивого фашиста с его конем никто видеть не хочет.
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Neshesha
22:11
legacy - туфта, рагнарок - ps5, дед спейс - на один раз, плаг тейл - так до конца и не осилил это уныние, хорайзон - пс5 и да туфта, колда - до свидания. Я могу продолжать бесконечно.
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swr5
22:10
Ну вы первый начали про "мои фантазии", я ответил, что это не мои фантазии, а есть такая научная точка зрения. Что вам еще надо?
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Neshesha
22:10
O_O май гош, великолепно
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
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22:08
По переключал режимы - не хочет мерцать. https://fileup.to/5kcv/The_Witcher_3_2023.02.08_-_22.02.16.03.mp4
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