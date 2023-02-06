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Немцы удивились, что уже никто не хочет поставлять танки Leopard на Украину кроме Германии
Лидер партии СДПГ Кевин Кюнерт удивился позиции стран, которые сразу замолчали, как только дошло до дела поставок своих танков Leopard Украине
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   Я долго смеялся. Очень сложно представить текущую ситуацию при прошлом канцлере Ангеле Меркель. Но видимо Шольц раз не может войти в историю как самый лучший канцлер новой Германии, то он запросто может стать худшим. Представить себе, что флагмана Европы будут водить за нос не то что бы гегемон (США), но та же Эстония с Латвией - этого представить никто не мог. А поди же ты...

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   Теперь Германия сомневается, что получится сформировать батальоны, состоящие из западных танков для ВСУ. По крайней мере в ближайшее время. Всё дело в пропавшей "куда-то" инициативе, когда европейские страны, требовавшие поставок тех самых Леопардов и разрешения на их реэкспорт, "внезапно" попрятались как мышь под веник и не кажут носу. Проще говоря, перешли из разряда громогласных делателей в статус молчаливых наблюдателей.


Leopard 2A6 Бундесвера. Источник фото: bmpd.livejournal.com


   Дошло до того, что теперь Германия вынуждает притихших европейцев отвечать за свои слова. Но куда там...

   Официальный Берлин удивлен до глубины "тевтонской души", так как ни одна из стран "танковой коалиции" не решилась исполнить свои же обязательства по поставке танков Украине. Но заставили Германию сделать это (поставлять свои танки разумеется). 

   Причины же "внезапной немощи" известны: оказывается, "только" сейчас выяснилось, танков слишком мало, как и мало боеприпасов и запасных частей. Поэтому "сами, всё сами". 

в тему новости: Португалия могла бы передать Украине 5 танков Leopard, но не передаст, так как для них нет снарядов


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   Мне вот интересно, кручинится ли там "на пенсии" Ангела Меркель, на кого она там оставила "святую Германию" иль ей всё равно.

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#leopard 2
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