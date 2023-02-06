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В Польше планируют построить "электронный забор" напротив российской границы
Система датчиков и камер должна позволить польским пограничникам наблюдать за охраняемым периметром удаленно
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   Не будем смеяться, но кажется у так называемой стены Яценюка появился неожиданный конкурент в стране-соседке. Ну как появился, Польша "грозится" начать скорое строительство электронного барьера между собой и Калининградской областью РФ.

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   И от слов к делу: прямо сейчас прорабатывается проект сооружения и уже в ближайшее время готовый план передадут пограничникам для рассмотрения и если их всё устроит, то и для утверждения.


Источник фото: csc-eu.pl


   По плану "электронная стена" будет состоять из мешанины датчиков и видеокамер, способных "закрыть границу" без вмешательства живых польских пограничников. Успешной работе датчиков не помешает ни плохая погода ни большой разброс в рельефе местности, а полученные данные будут отправлены в режиме реального времени в стационарный пункт пограничного контроля.

   Кроме этого, "умная плетень" умеет различать человека и животного, дабы лишний раз не беспокоить покой пограничников.

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   А пока забор электронный находится лишь на этапе проектирования, классическая колючая проволока - единственная преграда на пути российских танков в Польшу. А уж когда возведут "электронный тын", то там не то что танк, "Авангард" побоится пересечь польскую государственную границу

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#польша
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