Система датчиков и камер должна позволить польским пограничникам наблюдать за охраняемым периметром удаленно

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Не будем смеяться, но кажется у так называемой стены Яценюка появился неожиданный конкурент в стране-соседке. Ну как появился, Польша "грозится" начать скорое строительство электронного барьера между собой и Калининградской областью РФ.

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И от слов к делу: прямо сейчас прорабатывается проект сооружения и уже в ближайшее время готовый план передадут пограничникам для рассмотрения и если их всё устроит, то и для утверждения.





Источник фото: csc-eu.pl





По плану "электронная стена" будет состоять из мешанины датчиков и видеокамер, способных "закрыть границу" без вмешательства живых польских пограничников. Успешной работе датчиков не помешает ни плохая погода ни большой разброс в рельефе местности, а полученные данные будут отправлены в режиме реального времени в стационарный пункт пограничного контроля.

Кроме этого, "умная плетень" умеет различать человека и животного, дабы лишний раз не беспокоить покой пограничников.

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А пока забор электронный находится лишь на этапе проектирования, классическая колючая проволока - единственная преграда на пути российских танков в Польшу. А уж когда возведут "электронный тын", то там не то что танк, "Авангард" побоится пересечь польскую государственную границу