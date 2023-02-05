Освобожденные северные кварталы города для полного освобождения тщательно зачищаются

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

К текущему часу получает развитие информация, что часть Артемовска захвачена бойцами ЧВК Вагнер. В уточнении к новости говорится именно о северных кварталах многострадального города, где под ежеминутными атаками штурмовых групп войска противника не выдерживают постоянного напряжения и откатываются с занятых позиций.

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Сам город штурмуют по всем правилам воинского искусства: с разных направлений (в данном конкретном случае - с трёх) и с разным темпом. Так помимо северного направления, идет развитие вектора давления на ВСУ и с юго-западной атакующей линии, если быть точнее по направлению к Часову Яру. Правда штурм последнего осложняется географическим положением населенного пункта, расположенного на возвышении относительно окружающей местности. Что дает некоторый шанс на продление "агонии" полуокружённой группировки разномастных украинских сил.





Артемовск. Источник фото: topwar.ru





И третье развиваемое направление атаки - это южный выступ Артёмовска, где под ударом оказались националистические группировки полка Азов*. Так после одной успешной атаки бойцов ЧВК "Вагнер", погиб боевик, ранее освобожденный после пленения в Мариуполе.

Тот самый боец Азова, освобожденный после плена, но погибший в Артемовске. Источник фото: телеграм

И совсем недавно в сети появилось видео, на котором идущий боец ВСУ рассказывает об отступлении из города малых групп военнослужащих, где из-за ураганного огня российской армии в течение получаса уже есть погибшие и раненые среди украинских бойцов.

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*Полк Азов - признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.