Ещё не пали Бахмут (Артемовск) и Угледар, а в Славянске местный мэр забил тревогу: так как все всё понимают, не ровен тот час, когда линией боевого соприкосновения станет доселе мирный городок, известный прежде тем, что именно там зародилось народное ополчение Донбасса, стойко державшее оборону до отхода из города и сохранившее весь свой личный состав, впоследствии успешно отражавший атаки армии Украины в период с 2014 по 2021 годы.
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Так мэр донбасского города Вадим Лях сделал заявление, что жителям, которые проживают в городе и ещё не выехали, лучше это сделать как можно скорей.
Славянск. Источник фото: bestmaps.ru
И не стоит обращать внимания на якобы относительное благополучие: и хотя в городе есть электричество, подается газ и вода, магазины и местные рынки полнятся от продуктов питания. Но всё это "до поры до времени". И как занервничал мэр, скоро "лихо придёт и сюда".
В своих комментариях "городской голова" утверждает, что линия боев движется в сторону города, пускай не так быстро, что бы заметить, но динамика - сохраняется. Со слов чиновника, скоро под ударом окажутся не только Славянск, но и близлежащие города. Следовательно "ещё немного" и начнутся обстрелы, как и их периодичность.
Как говорится, ещё одному городу к выходу из состава Украины приготовиться.