Хотя "по планам" страны ЕС обещались полностью вооружить 2 танковых батальона, укомплектованных Леопардами

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Помните тот бородатый анекдот про старую лошадь, которая не смогла выиграть в скачках. А вот объединенная Европа не помнит и не знает, но "на интуитивном уровне" воспроизводит всё точь-в-точь: пообещав сделать невыполнимое - поставить те самые 300 Леопардов 2.

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В Германии уже засомневались, что не только 3 сотни не получится собрать и отправить для ВСУ, но и гораздо меньше: ранее к марту текущего года, страны так называемой "танковой коалиции" рассказали про грандиозные планы, ну как грандиозные - передать от 30-ти до 60ти танков к началу весны. Что и составляет два полновесных батальона.





Leopard 2A4. Источник фото: esut.de





Понимая "к чему всё идет", Шольц пытается надавить на глав европейских стран, и дать хотя бы обязательства, что танки всё-таки будут поставлены. Но одно дело обещать, а другое дело письменно расписаться в поставках, поэтому после недавнего громогласного "да" поставкам танков на Украину, осторожные союзники втихушку говорят - "нет".





Итог политики "моя хата с краю" немного предсказуем: Шольцу удалось "выбить" лишь поставки 14 танков из обещанных "по максимуму" 60-ти машин.

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Энтузиазм иссяк. Да и то ли дело слушать Шольца, чай, не президент "самой демократичной страны в мире" просит. Поэтому Украина может "и обождать". Вон Германия им еще и подлодку "должна".