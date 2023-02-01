Об этом заявил Алексей Макеев - Посол Украины в Германии

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Дурак думкой богатеет. Я ни на что не намекаю, но кажется высшие дипломатические лица Украины как только перебираются на работу в Германию, начинают сходить с ума, причем публично. Ещё бы, всем хочется стать замминистра как Андрей Мельник, в бытность свою таким же послом в ФРГ, назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой и ставивший немцам чуть ли не ультиматумы. То что эта тактика оказалась успешной, как раз и должно свидетельствовать повышение бывшего посла. И видимо по такому же пути и решил пойти Алексей Макеев, но тут есть нюанс...

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Алексей Макеев сделал заявление, что только "атомная бомба" может дать действительные гарантии безопасности. И Украина хочет начать об этом разговор. Правда что нужно начать делать - Макеев ещё не предложил.

И как в старой сказке (нет, это не хит Короля и Шута), беседа посла "возвернулась" к избитой теме Будапештского меморандума, де, мол, он себя не оправдал.





Украинская Точка-У, способная нести ядерный боезаряд. Источник фото: википедия





Для справки: Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной и Россией и США с другой стороны. Согласно этому документу, Украина обязывалась отказаться от запасов ядерного оружия (3-место по их запасам) за обещание охранять ее безопасность.

Но тут есть два нюанса, один "громче другого":

Во-первых, меморандум - это чисто декларативный документ, не обязывающий, а только "рекомендующий". Даже было выше написано, что Россия и США "пообещали".

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Во-вторых, 19 февраля прошлого года Владимир Зеленский на полях на Мюнхенской конференции по безопасности сделал угрозу отказаться от неядерного статуса, что есть само по себе можно рассматривать как формальный выход из того самого Будапештского меморандума. Он ведь не клоун а-ля Алексей Арестович, позволяющий говорить всё что в голову взбредёт, раз он никто и нигде (а имея статус внештатного советника офиса президента, это и можно утверждать), а вполне себе официальное лицо с высшим статусом.