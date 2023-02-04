На Украине очень ждут западную военную технику, особые надежды официальный Киев возлагает на бронированные машины, которые сами по себе есть ни что иное - как оружие прорыва и наступления. И действительно, одной пехоте в современный век делать на полях сражений нечего, если ставится военная задача захватить какой-нибудь район. Правда западные танки пускай и могут помочь улучшить свое положение украинской армии, но запасов машин может хватить лишь на 3 месяца активных действий. Что потом, совсем не трудно догадаться.
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Источник фото: aliexpress.ru
Такими своими мыслями поделился политолог из Польши Кристиан Холащинский, рассказавший о самостоятельных расчетах в ходе встречи на Radio Maryja.
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В ходе расчетов использовалась формула, где количество бронированных машин было потеряно в боях за всё время СВО, сопоставлялось с количеством бронемашин, которые объединенный Запад обещал передать.
Политолог насчитал около 170 танков и БМП, которые возможно поставят в украинские войска. А за 342 дня СВО ВСУ лишились около 550 единиц бронетехники, значит эти 170 единиц "удастся" растянуть на один квартал.
А нешуточный накал во время ожесточенных битв на Украине способен "переварить" любое количество танков и иной бронированной техники.