Основной костяк вновь формируемого воинского подразделения составят мужчины от 40 лет и выше

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

О том что солдаты стремительно заканчиваются, как и уничтожаются "под корень" кадровые соединения украинских вооруженных сил, может свидетельствовать создание новой горно-штурмовой бригады. Последняя участвует в боевом слаживании на Западной Украине в Ивано-Франковске.

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Новая бригада будет состоять из жителей западных областей Украины, но более удивляет тот факт, что большинство военнослужащих соединения будет иметь возрастной состав в самом прямом смысле этого слова. Так костяк бригады составляет мужской пол пенсионного и предпенсионного возраста.





Источник фото: riafan.ru





Мужчин в возрасте от 40 до 60 лет мобилизовали и отправили в одну бригаду, естественно, что принудительно мобилизованные не сильно хотят "сгинуть" на чуждо идеологической и ментальной земле Донбасса.





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С этим можно было бы поспорить, если б во время одного из занятий "в поле" целых 12 человек мобилизованных не "растворились" в неизвестном направлении. И такой выбор нельзя осуждать, так как "квадрат", куда планируют переправить бригаду, скорее всего окажется Артемовском или Авдеевкой, где российские войска ни днем ни ночью не прекращают активные наступательные действия.