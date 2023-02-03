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В городе Ивано-Франковск формируют штурмовую бригаду, состоящую из мужчин пенсионного возраста
Основной костяк вновь формируемого воинского подразделения составят мужчины от 40 лет и выше
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   О том что солдаты стремительно заканчиваются, как и уничтожаются "под корень" кадровые соединения украинских вооруженных сил, может свидетельствовать создание новой горно-штурмовой бригады. Последняя участвует в боевом слаживании на Западной Украине в Ивано-Франковске.

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    Новая бригада будет состоять из жителей западных областей Украины, но более удивляет тот факт, что большинство военнослужащих соединения будет иметь возрастной состав в самом прямом смысле этого слова. Так костяк бригады составляет мужской пол пенсионного и предпенсионного возраста. 


Источник фото: riafan.ru


   Мужчин в возрасте от 40 до 60 лет мобилизовали и отправили в одну бригаду, естественно, что принудительно мобилизованные не сильно хотят "сгинуть" на чуждо идеологической и ментальной земле Донбасса.

почитать по теме: "Из подвалов невозможно выйти" - украинские военнослужащие жалуются на тяжелую оборону Бахмута        


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   С этим можно было бы поспорить, если б во время одного из занятий "в поле" целых 12 человек мобилизованных не "растворились" в неизвестном направлении. И такой выбор нельзя осуждать, так как "квадрат", куда планируют переправить бригаду, скорее всего окажется Артемовском или Авдеевкой, где российские войска ни днем ни ночью не прекращают активные наступательные действия.

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#ивано-франковск
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