Об утечке с закрытого брифинга стало известно благодаря 4 анонимным источникам, присутствовавшим на встрече

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В американском издании Politico появилась утечка о прошедшей секретной встрече военных советников с комитетом Палаты представителей, занимающимся военным развитием и обороной страны. В ходе докладов аналитики Пентагона донесли до американских законодателей простую мысль - Украине не удастся одержать победу над российскими войсками в Крыму и уничтожить или вытеснить их с территории полуострова на материковую часть России.

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Совещание в Пентагоне. Источник фото: fotovmire.ru





О секретной встрече рассказало сразу четыре источника. Три из них только подтвердили вышеозвученный прогноз, четвертый человек рассказал, что положительный сценарий по борьбе с армией России в Крыму не гарантирован.

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Можно верить, а можно не верить озвученной оценке, но вполне официальное лицо, четырёхзвёдный генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов (аналог нашего Генштаба), недавно озвучил свою версию, где лишний раз подтвердил, что в 2023 году армии Украины будет практически невозможно военными путями освободить Крым, как и остальные части оккупированной Украины.

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И уже новость от "околокиевской тусовки": после прогнозов начальника ОКНШ Марка Милли, чиновники офиса президента (Зеленского) были в большой ярости, так как украинские войска готовятся к большому "контрнаступу" этой весной.