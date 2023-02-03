Украинский антикоррупционный орган не устроило что, всемирно известный американский производитель бытовой химии не остановил полностью свою деятельность на территории РФ

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

И смех и грех: страна, чье место в импровизированном списке "Индекс восприятия коррупции" находится в ряду таких стран как Монголия, Алжир и Замбия; антикоррупционное ведомство - Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло корпорацию, всемирно известную своими товарами, такими как бритвы Gillette, моющим средством для посуды Fairy и прочей бытовой химией, оказалась в ряду "международных спонсоров войны".

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А теперь "мотивационная часть" этого спорного решения: оказывается, всё согласно тому же НАПК, бизнес американской компании не только не покинул территорию России, но и бурно развивается, принося всё более высокую доходность своим акционерам и непосредственно компании. Шутка ли, комбинат бытовой химии, признанный крупнейшим в мире производителем моющих средств и фабрика по производству станков и лезвий Gillette до сих пор работают в РФ.





Источник фото: sostav.ru





И оцените "красоту игры" P&G: после того, как головной офис рассказал о снижении своего присутствия в РФ, в силу ряда причин компания взяла да подняла российские розничные цены на 40%. Что заметно повысило доходность. Как тебе такое Илон Маск, продавать меньше, а получать - больше. Да это же настоящая мечта правильного буржуина. Не так ли.

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Смех смехом. Но предлагаю сначала тому же НАПК разобраться с собственными мздоимцами и казнокрадами, где в стране действуют не менее 10 всевозможных антикоррупционных организаций с миллиардными бюджетами, а как на Украине воровали, так и продолжают воровать, если даже не больше, несмотря на то что по словам политиков Украины, у них "тотальная война" с РФ.