Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Украина в рейтинге "Индекс восприятия коррупции" находится рядом с Монголией, Анголой и Замбией
И всё это несмотря на один десяток структур непрестанно "борющихся" с коррупцией
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

   Рейтинги, рейтинги, рейтинги. Как это слово зачаровывает. Будь то сводная таблица новейших процессоров или вкусных шоколадок из соседнего Магнита, но сейчас разговор пойдет о серьёзном - о коррупции и её высоте в ряде стран, таких как Украина и Россия. Начнем с первой.

реклама

   На Украине создано более 10 структур, имеющих лишь одну цель - борьба с коррупцией на всех её уровнях: от сельского старосты, за мзду малую увеличивающего земляные наделы до чиновников офиса президента Украины, за миллионные взятки в заокеанской валюте, "решающие" вопросы бизнесменов. Помимо численности, эти антикоррупционные ведомства имеют многомиллиардное финансирование и грозные полномочия. Но результат, он как суслик, ты его не видишь, и его на самом деле нет.

   Но нельзя говорить что прогресс на одном месте. Всё не так. Свое "призовое" место Украина поделила с такими странами как Монголия, Алжир, Замбия, Ангола. За последнее десятилетие Украина поднялась на 7 позиций вверх (чем выше, тем "антикоррупционней" страна) и набрала 33 балла из 100. А общий "рейтинговый вес" - это место №116 того самого рейтинга "Индекс восприятия коррупции".


Источник фото: zhuravushka.edusite.ru


   Правда на самом деле, все эти борцы за коррупцию нужны не для ловли чиновников "на проказах" с государственным бюджетом, а для контроля государственных служащих: ведь те, кто проворовался, дабы остаться на свободе, будут делать всё что попросишь. Что очень отлично понимают Владимир Зеленский и его помощники, до текущего момент всеми способами мешающие назначить директора НАБУ и внести изменения в закон, где того самого директора могут назначить не Зеленский или его креатуры, а вполне себе представители Америки или Европы, так называемые наблюдатели с "повышенным весом" своих голосов.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

   Россия же заняла 137-место и опустилась на одну позицию рядом с Киргизией с 28-баллами. Многие эксперты связывают "спрыгивание" России вниз по таблице с отменой в январе 2023 года действия в РФ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Нельзя забыть и об отмене декларирования имущества для "служилых людей", что не очень-то хорошо влияет на ту самую жажду лихоимства.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#индекс восприятия коррупции
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнера предлагает американцам покинуть тёмную сторону
48
Вторая из шести латвийских САУ М109А5Ö превратилась в металлолом после попадания Ланцета
30
Во втором сезоне Modern Warfare 2 поменяют интерфейс главного меню
1
Калашников будет производить модернизированные автоматы АК-12, которые будут применяться в СВО
1
От 1,5 до 10 млн руб за танк - "цены" за уничтоженные Абрамсы и Леопарды опубликовал URA.RU
8
Starlink Илона Маска помог нанести удар по штабу ВСУ в Угледаре
5
Россияне смогут жаловаться на нарушителей ПДД с помощью приложения, и получать за это бонусы и еду
6
Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
14
Зюганов обещает сжечь все немецкие Leopard 2, как в ВОВ были сожжены Тигры под Прохоровкой
41
Первый запуск ракеты «Союз-5» запланирован на 2024 год
6
Xbox проведет презентацию летом в Лос-Анджелесе
+
В 2023 году в России стартует производство модернизированного культового автомата АК-12
5
Украина получит намного меньше немецких кошек, чем ожидает – Португалия не отдаст свои Leopard 2
5
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 подешевела на 20%
12
Всего 18 смартфонов Xiaomi серии POCO получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
8
Зеленский высказался про ситуацию в Бахмуте, назвав ее жесткой для ВСУ
5
Newsweek: США хотят контролировать залежи титана на Украине для снижения 90% зависимости от импорта
4
Раскрыты спецификации RTX 4090 Ti: 18176 ядер CUDA и мощность до 600 Вт
2
Русский солдат увернулся от гранаты, поймал сбросивший боеприпас дрон и выложил видео
10
Госсекретарь США допустил военный сценарий недопущения обретения Ираном ядерного оружия
13

Популярные статьи

Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
126
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
15
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
49
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
22
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
22
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
31
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
26
Трассировка лучей на Xbox Series S
4
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
6
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
51

Сейчас обсуждают

нуда
01:40
смешно про рабство слушать от раба
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
нуда
01:39
еще 1 бот с ОК ...
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
Kasyan
01:39
Зато Суровикина все ценят!
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
нуда
01:37
хаха лысого уголовника никто не ценит - он расходный материал, козел отпущения
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
нуда
01:35
а зачем тогда тогда было туда высаживаться? на экскурсию что ли? что у тебя в голове дуралей?
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
SOL-III
01:35
Никаких ограничений нету. Разница в FPS означает отсутствие оптимизации под конкретную архитектуру "железяки". Даже у одного производителя "железа" в разных поколениях девайсов могут быть разное качес...
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
SOL-III
01:30
Всем бы странам таких "еба*ат"-ов. Может быть, стали бы жить лучше.
В небе над Гавайями появилась странная спираль
32Влад32
01:30
Болезный, у тебя галюники.
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
SeTi2019
01:29
Металлический бэкплейт не дает гнуться матери, когда натяжение большое, а на таких кулерах оно большое. Помню, на 775 сокетах матери дугой вокруг проца было очень распространенное явление, ну и отрывы...
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
am8086
01:27
PortableApps нелоялен к РБ/РФ, в отличии от SyMenu и Liberkey.
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем