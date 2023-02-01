Рейтинги, рейтинги, рейтинги. Как это слово зачаровывает. Будь то сводная таблица новейших процессоров или вкусных шоколадок из соседнего Магнита, но сейчас разговор пойдет о серьёзном - о коррупции и её высоте в ряде стран, таких как Украина и Россия. Начнем с первой.
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На Украине создано более 10 структур, имеющих лишь одну цель - борьба с коррупцией на всех её уровнях: от сельского старосты, за мзду малую увеличивающего земляные наделы до чиновников офиса президента Украины, за миллионные взятки в заокеанской валюте, "решающие" вопросы бизнесменов. Помимо численности, эти антикоррупционные ведомства имеют многомиллиардное финансирование и грозные полномочия. Но результат, он как суслик, ты его не видишь, и его на самом деле нет.
Но нельзя говорить что прогресс на одном месте. Всё не так. Свое "призовое" место Украина поделила с такими странами как Монголия, Алжир, Замбия, Ангола. За последнее десятилетие Украина поднялась на 7 позиций вверх (чем выше, тем "антикоррупционней" страна) и набрала 33 балла из 100. А общий "рейтинговый вес" - это место №116 того самого рейтинга "Индекс восприятия коррупции".
Источник фото: zhuravushka.edusite.ru
Правда на самом деле, все эти борцы за коррупцию нужны не для ловли чиновников "на проказах" с государственным бюджетом, а для контроля государственных служащих: ведь те, кто проворовался, дабы остаться на свободе, будут делать всё что попросишь. Что очень отлично понимают Владимир Зеленский и его помощники, до текущего момент всеми способами мешающие назначить директора НАБУ и внести изменения в закон, где того самого директора могут назначить не Зеленский или его креатуры, а вполне себе представители Америки или Европы, так называемые наблюдатели с "повышенным весом" своих голосов.
Россия же заняла 137-место и опустилась на одну позицию рядом с Киргизией с 28-баллами. Многие эксперты связывают "спрыгивание" России вниз по таблице с отменой в январе 2023 года действия в РФ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Нельзя забыть и об отмене декларирования имущества для "служилых людей", что не очень-то хорошо влияет на ту самую жажду лихоимства.