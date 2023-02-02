В частности попавший в плен солдат проходил подготовку в одном из тренировочных лагерей в Великобритании

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Пленный боец ВСУ Артем Коваленко рассказал свою историю российским журналистам издательства "Российская газета".

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Служба украинского "хлопчика" началась во время летнего призыва прошлого года, когда молодого человека призвали и отправили на этапе первоначальной воинской подготовки в житомирский 199-й учебный центр, после которого для дальнейшего обучения был он вместе со своими сослуживцами переправлен в Великобританию.

Учебным лагерем оказалась военная база Warcop, где в ходе курсов КМБ (курс молодого бойца) новобранцы учились обращаться с огнестрельным оружием, оказывать первую медицинскую помощь, и что немаловажно, проходили обязательную тактическую подготовку в виде получения навыков городского боя (контроль периметра, зачистка зданий).





Артём Коваленко в плену. Источник фото: ria.ru





После трехнедельного пребывания в Соединенном Королевстве, Артема и его сослуживцев "вернули" в учебку в Житомире, после чего отправили в тыловой район патрулировать село Заболотье на Волыни (Волынская область).

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Но приятная тыловая жизнь не длилась слишком долго, после чего наспех сформированное воинское подразделение просили в окопы на фронт, где приказом заставили держать оборону. В ходе непродолжительного боя российские войска совершили маневр с заходом в тыл, после чего оказывать сопротивление было бесполезно. Активная фаза боя длилась чуть меньше одной трети часа, после чего подразделение Артема приняло решение сдаться в плен.