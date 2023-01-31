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Madarator За пост начислено вознаграждение
OnlyFans добавил граждан России в "бан-лист", заблокировав посещение с российских IP-адресов
Но обойти ограничение можно используя сервисы VPN
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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

   Ударим по "российской агрессии" запретом на просмотр взрослого контента мужчинами (а возможно и женщинами, кто его знает) из России, решили в руководстве популярно сервиса платных подписок OnlyFans и заблокировали его для юзеров Российской Федерации.

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   При попытке зайти на сервис с наиболее популярных российских провайдеров интернета, портал для взрослых упорно показывает знаменитый код "ошибка 403".


Источник фото: Google.com


   Первыми (впрочем как всегда в нынешнее непростое время) отреагировали телеграм-каналы. По всей видимости, "режим бана" ввели не "дружная команда" российских операторов мобильной связи и интернета, а команда проекта OnlyFans, хотя официальной информации о завершении "сотрудничества" с российскими любителями горяченького - сообщено не было.  

   Вот еще что. Сайт платных подписок на контент среди запрещенных Роскомнадзором не значится.

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   Тут еще можно прокомментировать так, что на ровном месте директорат Онлифанса сам себе на ровном месте может вырастить российского конкурента с голыми девицами и цифровым рублем, идущим в бурном потоке импортозамещения.  

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