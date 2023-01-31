Ударим по "российской агрессии" запретом на просмотр взрослого контента мужчинами (а возможно и женщинами, кто его знает) из России, решили в руководстве популярно сервиса платных подписок OnlyFans и заблокировали его для юзеров Российской Федерации.
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При попытке зайти на сервис с наиболее популярных российских провайдеров интернета, портал для взрослых упорно показывает знаменитый код "ошибка 403".
Источник фото: Google.com
Первыми (впрочем как всегда в нынешнее непростое время) отреагировали телеграм-каналы. По всей видимости, "режим бана" ввели не "дружная команда" российских операторов мобильной связи и интернета, а команда проекта OnlyFans, хотя официальной информации о завершении "сотрудничества" с российскими любителями горяченького - сообщено не было.
Вот еще что. Сайт платных подписок на контент среди запрещенных Роскомнадзором не значится.
Тут еще можно прокомментировать так, что на ровном месте директорат Онлифанса сам себе на ровном месте может вырастить российского конкурента с голыми девицами и цифровым рублем, идущим в бурном потоке импортозамещения.