Бахмутовское и Угледарское направления являются самыми тяжелыми и жесткими для украинских военных. Об этом прямо заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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В данных районах боевых действий идут постоянные штурмы украинских позиций и непрекращающиеся попытки прорвать оборону ВСУ. Интенсивность накала атак не угасает ни на минуту.
Источник фото: riafan.ru
Так 29 января пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина рассказала о полной зачистке населенного пункта Благодатное. Бойцы "оркестра" форсировали местную речку Бахмутовка на широком фронте и стали контролировать огневым "одеялом", единственный логистический канал, снабжающий северную группировку ВСУ. Следующим логичным шагом после штурма Благодатного могут быть атакующие действия в районе Красной горы и Парасковиевки.
Также продолжается продвижение штурмовых отрядов "Вагнеровцев" на линии бахмутского фронта. Силы ВСУ используют все возможные средства и действия, дабы удержать под контролем город, имеющий важную значимость как транспортный узел, из-за чего сжигают в бахмутской мясорубке наиболее хорошо зарекомендовавшие себя ударные части вместе с тяжелой техникой. Важность битвы за город и его окрестности подтверждается тем, что именно здесь скованы основные боевые силы Украины.