Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
На Украине начинают снимать бронь с сотрудников важнейших предприятий из-за больших потерь ВСУ
Пока что остановились на цифре в 50% сотрудников, лишающихся "призывного иммунитета"
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

   То что на фронте "всё в порядке", наглядно демонстрирует ситуация с неприглядными фактами мобилизации, видео с которой заполонили украинский сегмент интернета. К концу последнего месяца зимы украинским властям нужно призвать по меньшей мере не менее 100 тысяч мобилизованных граждан. Теперь в связи с нехваткой желающих (а их и не было и раньше) идти отдавать долг стране, Зеленский ничего не придумал лучшего, как "разбронировать" иммунитет от призыва рабочих, трудящихся на стратегических предприятиях.  

По теме: Депутат украинской Верховной рады просит отвести бригаду в тыл из-за больших потерь

реклама

 

   Но дабы поездки в машинах скорой помощи маскирующихся военкомов и похищения военнообязанных не всплыли в СМИ, в тех самых СМИ ввели тотальный контроль, а "как бы походя" наложили запрет и на съемку и "заливания" в сеть обыкновенных людей происходящего произвола. И действительно, большие потери в личном составе и факт скоро наступления армии России требует немедленного реагирования, поэтому хватают всех без разбора, даже в ущерб своей собственной безопасности и выживаемости, теперь отправляя на фронт работников, имеющих "иммунитет" от призыва.  



Те самые "дружеские офисы". Источник фото: tvzvezda.ru


   Ранее ушедшему ныне в прошлое указу, предприятия, занимающиеся производством в сфере важнейших секторов экономики, имели право защитить своих работников от призыва. Теперь бронь от призыва могут получить лишь 50% трудящихся. Ну а чтобы два раза "не ходить", руководители предприятий "в рекомендательном порядке" должны отослать списки абсолютно всех своих работников. 

По теме: На заводах в Киеве военкомы стали запрашивать списки всех военнообязанных "для сверки"
рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

   В связи с новыми обстоятельствами, в моду входит новый "лайфхак", где сотрудников увольняют, дабы они избежали призыва на фронт, где их скорее всего отправят в угледарские окопы или на оборону Артёмовска.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#на украине #мобилизация на украине
7
Показать комментарии (7)

Материалы по теме

Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
На Украине появились проблемы с хлебом
На заводах в Киеве военкомы стали запрашивать списки всех военнообязанных "для сверки"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командующий воздушными перевозками ВВС США приказал подчиненным «готовиться к войне с Китаем»
27
Корпорация RAND предложила США сдаться в «самом важном конфликте последних десятилетий»
36
Разыскиваемый ФБР Пригожин направил запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США
12
Влияние Microsoft DirectStorage на частоту кадров в играх опровергли
3
Valve добавила экспериментальный раздел в Steam для просмотра дополнений к играм в библиотеке пользователя
+
Microsoft агрессивно пересаживает пользователей на браузер Edge, теперь нельзя удалить его ярлык
6
С 30 января жители РФ не смогут совершать покупки в интернете через браузеры Chrome и Firefox
69
Почему Россия до сих пор заправляет украинские танки и поставляет в Киев сталь, газ и удобрения
10
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
69
"Рецепт" секретной композитной брони танков Challenger 2 под угрозой захвата на Украине
9
Смартфон в стиле Coca-Cola выпустит китайский бренд Realme
+
Мошенники на Авито возвращаются к "классическим" схемам обмана
23
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
23
После отлета Лаврова Вашингтон пообещал ЮАР 8,5 миллиарда долларов
3
Тероборона Белгородской области продемонстрировала самодельный тактический перископ
6
Ubisoft добавила Watch Dogs Legion в Steam
+
Арабские СМИ: Байден не исключает военного решения конфликта с Ираном
1
Израиль начал собственную специальную военную операцию против Ирана - Al Arabiya
291
GeForce RTX 3060 Ti против Radeon RX 6700 – какую видеокарту купить, если у вас есть всего 40 000р
12
Белорусский ноутбук Горизонт оказался переименованным китайским Itel Spirit 2
19

Популярные статьи

Leopard 2 и Abrams станут лёгкими мишенями – медлительные танки против украинской грязи и армии РФ
63
Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15
61
Металлические сверхпрочные сплавы способны поддерживать энергию ядерного синтеза - новый проект
5
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
61
В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину
69
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
70
Steam Awards 2022: лучшие игры прошлого года по версии пользователей платформы Steam
3
Destroy All Humans! 2 - Reprobed: инопланетное нашествие
+
Ученые объяснили возникновение «темных молний» и посчитали как часто они попадают в самолеты
2
Обзор аккумуляторной машинки для стрижки волос VGR Voyager V-919
5

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
23:11
Шо ты дэбыл мы это знаем
На Украине начинают снимать бронь с сотрудников важнейших предприятий из-за больших потерь ВСУ
ватный дибил
23:09
Помните эту новость....мы помним и останется в памяти навека как ватники взяли защеку под Киевом и Херсоном))))
На Украине сбили свой штурмовик Су-25, перепутав его с российским самолетом
Вежливый B_R_A_D-L_E_Y
23:09
Налет на Иран? Разберемся (Часть 4) Есть еще некоторые детали, лежащие на поверхности, но никому ненужные. Наверное, акулы журналистики обратили внимание и на это, решив не писать о налете в солидных...
Израиль начал собственную специальную военную операцию против Ирана - Al Arabiya
Антон Васильев
23:09
Пьяный прапор был, 100 пудово
На Украине сбили свой штурмовик Су-25, перепутав его с российским самолетом
Евгений Сом
23:08
т.е. то вранье что дурочка написал это нормально? а тот бред что ты написал, где по твоим заверениям амд меняет коды цветов в играх это нормально? Причем ты так и не пояснил что подразумевается под бр...
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Psychedelic
23:07
Аффтор кстати нубяра это радиатор от Титана. Как обычно половина постов тут это высер и бред.
В сеть попали изображения RTX 4090 Ti – самой большой и мощной видеокарты NVIDIA
wolfire
23:04
смотрите какой алКошара) https://www.youtube.com/watch?v=j-AgE1i5Y1Y https://i.imgur.com/5Gw6l2W.png
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Amd88
23:02
Не знаю что там у тебя дёргается и какие у тебя чёрные экраны, у меня RX 6800 XT, ни единого глюка за 2 года не было. Не андерволтил, не разгонял, вставил и забыл.
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Bernigan
23:01
Если не придуриваться, то с лучами можно получить при использовании DLSS приемлемую производительность в любой игре с любой картой RTX, подходящей для своего разрешения конечно
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Оля Таганова
23:01
Много балобольства в комментариях. Люди хотят графики, то идите в гугл и вбивайте сравнение. По факту 30 серия создавалась для 2К и 3090 именно для киберпанка в 4К. О чем речь? А о том, что игры не ...
GeForce RTX 4080 против GeForce RTX 3080 - стоит ли экономить 35 000р, покупая флагман без DLSS 3.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем