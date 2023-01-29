Пока что остановились на цифре в 50% сотрудников, лишающихся "призывного иммунитета"

То что на фронте "всё в порядке", наглядно демонстрирует ситуация с неприглядными фактами мобилизации, видео с которой заполонили украинский сегмент интернета. К концу последнего месяца зимы украинским властям нужно призвать по меньшей мере не менее 100 тысяч мобилизованных граждан. Теперь в связи с нехваткой желающих (а их и не было и раньше) идти отдавать долг стране, Зеленский ничего не придумал лучшего, как "разбронировать" иммунитет от призыва рабочих, трудящихся на стратегических предприятиях.

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Но дабы поездки в машинах скорой помощи маскирующихся военкомов и похищения военнообязанных не всплыли в СМИ, в тех самых СМИ ввели тотальный контроль, а "как бы походя" наложили запрет и на съемку и "заливания" в сеть обыкновенных людей происходящего произвола. И действительно, большие потери в личном составе и факт скоро наступления армии России требует немедленного реагирования, поэтому хватают всех без разбора, даже в ущерб своей собственной безопасности и выживаемости, теперь отправляя на фронт работников, имеющих "иммунитет" от призыва.









Те самые "дружеские офисы". Источник фото: tvzvezda.ru





Ранее ушедшему ныне в прошлое указу, предприятия, занимающиеся производством в сфере важнейших секторов экономики, имели право защитить своих работников от призыва. Теперь бронь от призыва могут получить лишь 50% трудящихся. Ну а чтобы два раза "не ходить", руководители предприятий "в рекомендательном порядке" должны отослать списки абсолютно всех своих работников.

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В связи с новыми обстоятельствами, в моду входит новый "лайфхак", где сотрудников увольняют, дабы они избежали призыва на фронт, где их скорее всего отправят в угледарские окопы или на оборону Артёмовска.