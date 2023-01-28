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Депутат украинской Верховной рады просит отвести бригаду в тыл из-за больших потерь
Заявление к генералу Залужному сделала депутат партии "Слуга народа" Анастасия Ляшенко
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   Пока Юлия Тимошенко инкогнито греется в Дубае, располагаясь в 5-звездночном отеле Kempinski, а другой "Слуга народа" (ныне бывший) Николай Тищенко, проводит встречи с украинской диаспорой в одном из отелей Таиланда (гусары - молчать), а после проведя встречу с корАлевской семьей (пунктуация авторская - то есть так писал Тищенко в одной из соцсетей), на Украине депутатка Анастасия Ляшенко (пишу по последней украинской "моде") от той же оскандалившиеся партии (Слуга Народа) слезно просит генерала Залужного вывести бригаду с опасного направления в связи с катастрофическими потерями личного состава.  

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   Обращение было сформировано на фоне встречи с родственниками "вийськовослужбовцив" бригады. Какая это бригада - депутат промолчала. Но заметила, что физическая и моральная подготовка данных солдат крайне низкая. После предполагаемой "ротации", в бригаду надо немедленно отправить медицинскую комиссию для диагностирования здоровья военнослужащих. 


ВСУ. Источник фото: radiosputnik.ria.ru


   После чего представительница партии власти прокомментировала, что на текущий момент медкомиссия для проверки личного состава бригады вообще не привлекалась. Ну и "святое" для Украины - військовослужбовці так и не получили "боевые". 

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   Пока неизвестно как на обращение отреагировал Валерий Залужный.

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   Но вот что можно точно утверждать, так это про "двойное дно" этой истории: как опытный генерал, Залужный понимает, что дальнейшее удержание, что Угледара, что Артёмовска не имеет большого военного смысла. Именно в этих городах "сжигаются" кадровые части, так необходимые для предполагаемого весеннего контрнаступления. Но офису украинского президента "виднее":

  •    Во-первых, сдача этих городов сильно ударит по моральной составляющей украинского общества целом;
  •    Во-вторых, в дальнейшем, большие воинские потери, осуществленные при обороне этих пока еще украинских городов, можно "списать" на Залужного, а затем под "эту дудку" отстранить успешного генерала, ставшего таким неудобным из-за близости к Пентагону и поэтому обладающего иммунитетом против преследования на Украине Зеленским и его "шоблой". Политические игры. Да.
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#всу #залужный
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Та не ты пи3дишь. Я те не верю. Это всё фотошоп. Я те отвечаю.
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