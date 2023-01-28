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Эксперт по инвестициям спрогнозировал подорожание доллара до 72 рублей и евро до 76 рублей в феврале
Курс рубля ожидает падение на фоне геополитической ситуации в мире и завершения в России налогового периода.
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

   Как не нам, компьютерным энтузиастам и просто людям, покупающим иностранную электронику и бытовую технику, не следить за курсом отечественной валюты, ведь от ее подорожания дорожает как раз всё вышеперечисленное. И сотрудник "БКС Мир инвестиций" - стратег по инвестициям, Александр Бахтин, высказал свое мнение по поводу февральских курсов основных валют (американского доллара, евро и китайского юаня).

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   Согласно информации, полученной от Александра, февраль нас встретит ослаблением национальной валюты в небольшом диапазоне, где доллар может торговаться по 69-72 рубля, евро в "валютном коридоре" 73-76 рублей за евро, и юань может стоить 10 рублей. 


Курс колебаний рубля к доллару в пятницу 27 января. Источник фото: ru.tradingview.com


   И тут учитывался фактор, повторяющийся из периода в период, когда курс рубля наиболее был укрепленным:  это последний месяц зимы - февраль, и первых два месяца весны - март и апрель. Обычно такую ситуацию "укладывают" в большом операционном скачке в этот период. 

  •    Правда на "противоположной стороне" играет сильный геополитический фактор, который заметно снижает положительную динамику курса отечественной валюты. Не стоит забывать, что натиск на российский экспорт сырья еще больше усилится. С другой стороны импорт в нашу страну станет заметно выше. 
  •    Второй отрицательный фактор, поддерживающий падение национальной валюты, смело можно обозначить как завершение периода поступления налоговых отчислений в бюджет аккурат к 1 февраля.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

   На утро пятницы на Мосбирже доллар "уходил" по 69 рублей, евро - 73 рубля, юань - около 10 рублей.

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#курс валют #курс валют в феврале
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