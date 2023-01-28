Как не нам, компьютерным энтузиастам и просто людям, покупающим иностранную электронику и бытовую технику, не следить за курсом отечественной валюты, ведь от ее подорожания дорожает как раз всё вышеперечисленное. И сотрудник "БКС Мир инвестиций" - стратег по инвестициям, Александр Бахтин, высказал свое мнение по поводу февральских курсов основных валют (американского доллара, евро и китайского юаня).
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Согласно информации, полученной от Александра, февраль нас встретит ослаблением национальной валюты в небольшом диапазоне, где доллар может торговаться по 69-72 рубля, евро в "валютном коридоре" 73-76 рублей за евро, и юань может стоить 10 рублей.
Курс колебаний рубля к доллару в пятницу 27 января. Источник фото: ru.tradingview.com
И тут учитывался фактор, повторяющийся из периода в период, когда курс рубля наиболее был укрепленным: это последний месяц зимы - февраль, и первых два месяца весны - март и апрель. Обычно такую ситуацию "укладывают" в большом операционном скачке в этот период.
- Правда на "противоположной стороне" играет сильный геополитический фактор, который заметно снижает положительную динамику курса отечественной валюты. Не стоит забывать, что натиск на российский экспорт сырья еще больше усилится. С другой стороны импорт в нашу страну станет заметно выше.
- Второй отрицательный фактор, поддерживающий падение национальной валюты, смело можно обозначить как завершение периода поступления налоговых отчислений в бюджет аккурат к 1 февраля.
На утро пятницы на Мосбирже доллар "уходил" по 69 рублей, евро - 73 рубля, юань - около 10 рублей.