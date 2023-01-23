Природный аналог, найденный в морской губке, был заменен на искусственно созданный лабораторный образец, с помощью которого планируют лечить болезнь Паркинсона

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Калифорнийский университет сделал важное открытие: впервые в мире удалось создать в лабораторных условиях молекулу, чей природный аналог, извлеченный из морской губки, может противостоять развитию болезни Паркинсона.

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Химическое соединение, называемое лиссодендоровая кислота А, способно бороться с деструктивными молекулами, "нацеленными" на человеческие ДНК, РНК и белки, после обезоруживания оных вредоносными молекулами, у человека появляется так называемая нейродегенеративная ситуация.

Данная кислота была найдена в природных условиях, конкретно - в морской губке, что затрудняет ее промышленное использование в рамках фармацевтического синтеза.





Источник фото: aif.ru





Причем основной проблемой при генерации активного вещества в лабораторных условиях было наличие двух версий той самой кислоты. И из этих двух "близняшек" одна сторона была полностью бесполезной или даже вредной. Однако в следующих своих манипуляциях химикам американского университета удалось создать "правильную" форму объекта исследования без появления в пробирке "злой сестры". Для этого потребовалось провести целых 12-уровневых элементов синтеза.

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В будущем, данный процесс поможет "освоить" создание и производство новейших лекарств со сложными химическими формулами, производство которых в современных условиях пока недоступно.