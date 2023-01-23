С неожиданной новостью выступил один из главных ньюсмейкеров России, а в прошлом, даже экс-глава Роскосмоса - Дмитрий Рогозин, заявивший, что в Донецкой Народной Республике были захвачены западные высокотехнологичные установки.
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Тем самым высокотехнологичным образцом оказались хорошо знакомые всему "прогрессивному человечеству" терминалы спутниковой связи, изготовленные в США "неким" Илоном Маском. Речь идет конечно же о знаменитых Starlink. И для украинских военных важность "гаджетов Маска" сложно переоценить, только благодаря многочисленным терминалам и удается поддерживать зашифрованную стабильную связь на всей протяженности линии фронта. А иных источников каналов управления у ВСУ пожалуй и нет.
Starlink ранней версии. Источник фото: habr.xom
И да, все эти Старлинки являются первоочередной целью армии России для нарушения управления, а все мы прекрасно понимаем, что неуправляемое войско полностью небоеспособно в рамках единого целого и может оказывать лишь спорадическое сопротивление с большими жертвами со своей стороны, в том числе, и в результате так называемого дружественного огня.
После попадания Старлинков в РФ, их "разберут до винтика" российские специалисты, после чего не исключается создание ложных терминалов с подмененными входными данными, что разумеется, ну никак не улучшит качество управления ВСУ, а скорее наоборот - дезорганизует. Да и чего греха таить, есть и вторичная выгода: западные технологии теперь могут послужить на благо ВС РФ.