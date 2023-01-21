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Madarator За пост начислено вознаграждение
У Украины не получилось доказать что российские "Герани" на самом деле - иранская техника
Но неожиданным "помощником" в деле доказательств может выступить Израиль
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   Кто бы мог подумать, но украинская сторона не может на 100% утверждать, что российские дроны, используемые в ходе СВО, сделаны в Иране. С таким сообщением выступил работник офиса украинского генпрокурора - Иван Чижевский.

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   Пока нет достоверных доказательств об "иранском происхождении", но "дело" не бросили, переведя весь процесс в стадию досудебного расследования. Что немаловажно, первая стадия не обещает быть скоротечной. Для более "объективного" расследования требуется привлечь разношерстную "публику" узкопрофильных экспертов. Да и чего греха таить, большинство попавших в руки украинских "расследователей" дронов - в весьма нетоварном виде. Копаться в обгоревших и поврежденных микросхемах - то еще удовольствие. 


Хасан Рухани. Источник фото: google.com


   Но главная задача, стоящая на первом этапе "расследования", это найти причинные связи по слишком большой "тождественности" российских и иранских БЛА.   

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   Неожиданным "обвинителем" со стороны Украины решил выступить Израиль, решивший показать доказательства использования именно иранских версий беспилотников на СВО. Такими целями задался Ицхак Герцог, президент Израиля. О планах израильского руководителя рассказали непосредственно в пресс-службе Ицхака Герцога.

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#герань-2
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FelsheR-BAN100559
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что добавить юродивому?) - Я искренне рад за тебя шиша, мир твоему сараю голубок! Подают сегодня, ты не ответил?
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Уцы
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Я не нажираюсь так. После пива, Я прекрасно всё соображаю, и ты сначала уезжаешь на такси, а я потом ещё часа два сижу играю. Это же не водка . от пива тяжело опьянеть.
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