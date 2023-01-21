Но неожиданным "помощником" в деле доказательств может выступить Израиль

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Кто бы мог подумать, но украинская сторона не может на 100% утверждать, что российские дроны, используемые в ходе СВО, сделаны в Иране. С таким сообщением выступил работник офиса украинского генпрокурора - Иван Чижевский.

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Пока нет достоверных доказательств об "иранском происхождении", но "дело" не бросили, переведя весь процесс в стадию досудебного расследования. Что немаловажно, первая стадия не обещает быть скоротечной. Для более "объективного" расследования требуется привлечь разношерстную "публику" узкопрофильных экспертов. Да и чего греха таить, большинство попавших в руки украинских "расследователей" дронов - в весьма нетоварном виде. Копаться в обгоревших и поврежденных микросхемах - то еще удовольствие.





Хасан Рухани. Источник фото: google.com





Но главная задача, стоящая на первом этапе "расследования", это найти причинные связи по слишком большой "тождественности" российских и иранских БЛА.

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Неожиданным "обвинителем" со стороны Украины решил выступить Израиль, решивший показать доказательства использования именно иранских версий беспилотников на СВО. Такими целями задался Ицхак Герцог, президент Израиля. О планах израильского руководителя рассказали непосредственно в пресс-службе Ицхака Герцога.