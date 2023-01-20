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В сети появились фото российских Су-34 на учениях в Беларуси с противокорабельными ракетами Х-35У
В "обычных случаях" данная ПКР используется для уничтожения некрупных кораблей противника водоизмещением до 5000 тонн
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   Пускай в Беларуси нет морей и океанов, как и нет ракетных, торпедных и прочих артиллерийских катеров, тем не менее в ходе длительных совместных российско-белорусских учениях были "замечены" истребители-бомбардировщики Су-34 с необычным военным "багажом": на внешних подвесных системах были смонтированы ракеты Х-35У. 

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Х-35Э на МАКС-2009. Источник фото: ru.wikipedia.org


   А как мы знаем из всезнающей википедии, данные ракеты есть не что иное, как противокорабельное "лекарство", способное отправить "в гости к Нептуну" небольшой корабль. Это если мы рассматриваем "базовый случай" применения. Ну а если сильно захотеть, то данные ракеты прекрасный вариант и для сухопутных "неподвижных кораблей" в виде стационарно расположенных целей. Как то - командные пункты, склады, скопления боевой техники и личного состава.

   К слову, сухопутное использование успешно "апробировалось" в ходе сирийского конфликта по базам и укрепленным пунктам приверженцев религиозного фундаментализма. 


То самое фото из Беларуси. Ракеты выделены светлым "ореолом". Источник фото: телеграм

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   Для справки: российская Х-35 по классификации НАТО "выкидной нож", является дальним родственником украинской же ракеты "Нептун", но российская версия имеет более усовершенствованный двигатель с большим количеством топлива (следовательно быстрей и дальше летит). 

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#су-34 #ракета х-35у
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