Чем может закончиться появление данных человека в открытом доступе - не нужно много рассказывать, каждый понимает опасность "всплытия" своего телефона и иной деликатной информации, позволяющей мошенникам извлечь неправомерную выгоду. И сделать противоправные вещи им (мошенникам и специалистам по социальной инженерии) теперь будет легче легкого по причине появления только в открытом доступе данных практически большинства (85% от числа совершеннолетних) взрослых граждан РФ. Поделился информацией Ашот Оганесян - директор DLBI, мониторингового сервиса за отслеживанием всевозможных утечек.
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Источник фото: rg.ru
И конкретизируя сказанное, специалисты сервиса добавили, больше всего "прославились" на ниве плохой информационной безопасности и последующего попадания в общий доступ личных данных, следующие крупные игроки: Почта России, сервисы доставки - Delivery Club и куда же без Яндекс.Еда и СДЭК; Туту.ру, Гемотест и биржа Kwork. Свою лепту внесли и более мелких 250 компаний. Теперь мошенникам и просто любопытствующим будут известны телефоны пользователей, использующих указанные сервисы и некоторые пароли от этих самых порталов.
Всего в сеть было слито порядка 100 миллионов уникальных мэйлов и около 110 уникальных телефонных номеров.
Ушедший год стал лидером по количеству всевозможных сливов и утечек. Только вдумайтесь: по информации Роскомнадзора в сети появилось 600 млн различных записей о жителях РФ. Это ни в какое сравнение не идет с позапрошлым годом, когда в сеть утекло "всего" 2.7 млн записей.
Большинство сливов связано с деятельностью украинских хакеров после начала СВО.