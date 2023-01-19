"Телевизор будущего" поддерживает разрешение 4К, а диагональ экрана солидные 55 дюймов

Есть люди на планете Земля, которые ни в каком виде не переносят провода, даже если это шнур питания. Но кажется где-то там на небесах услышали их мольбы, "подарив" стартапу Displace концепцию беспроводного телевизора. А уж эти ушлые ребята воплотили ее в пластике и микросхемах. Свое инженерное творение продемонстрировали на CES 2023.

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Источник фото: gamespot.com





Всё устройство весит весомые 9 килограмм и может вмонтировано на любую ровную поверхность. Весь секрет телевизора без проводов "упирается" в наличие АКБ. Заряженная на 100% батарея питает телевизор на протяжении полугода, если вы смотрите ТВ не более 6 часов в сутки. Телевизоры можно объединять друг с другом как конструктор. Такая многоножка может состоять из четырех последовательно соединенных телевизоров. В таком случае "обычный 4К" телевизор превращается в "видеокартину" с разрешением 8К и диагональю в 110 дюймов.









Телевизор DisplaceTV управляется тремя различными способами - голосом, нажатием или же через фирменное приложение. Ну а кто любит "руководить", сможет использовать жесты.

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Пока данную игрушку невозможно купить, но можно сделать предзаказ, заплатив 10% от полной цены. Один телек стоит 3000 долларов, 2 телевизора - 5400. А если вы хотите "все и сразу": то будьте любезны отдать 9000 долларов. И да. Свою технику создатели DisplaceTV ставят на пьедестал повыше чем аналогичный девайс от LG - Entry.