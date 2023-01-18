В будущем этот робот может пригодиться для поиска бомб и отслеживания преступников

Как не мечтать научить робота не только ходить и бегать, но быть способным улавливать различные запахи как заправская собака-ищейка. И похоже в Израиле осуществили мечту. Ну как осуществили, внедрили усик саранчи в аналог колесного робота. И теперь механическое изделие может дифференцировать различные запахи.

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Усик насекомого "облучили" восемью разновидностями запахов, таких как лимон, герань (нет, не та) и марципан. После чего анатомическая часть саранчи начала транслировать сигналы, которые и смог записать электронный прибор. После чего дело дошло до машинного обучения, где каждый сигнал был "прикреплен" к своему запаху. К слову, программа не ошиблась, точно "угадав" все запахи.





Источник фото: hiper-power.com





Но пытливый израильский ум не остановился на этом, усложнив задачу, даже пытаясь научить робота распознавать такие специфические запахи как запахи разновидностей шотландского виски.

А теперь пришло время ошеломительных цифр: чувствительность "робота-саранчи" в 10000 раз выше чем у аналогичных роботов, работающих по иным принципам.





Искомый израильский робот. Источник фото: Тель-Авивский университет





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Теперь у создателей робота есть финальная цель: "научить" робота самостоятельно подбираться к источникам запаха.