Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Робота, способного улавливать любые запахи, создали в Израиле
В будущем этот робот может пригодиться для поиска бомб и отслеживания преступников
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

    Как не мечтать научить робота не только ходить и бегать, но быть способным улавливать различные запахи как заправская собака-ищейка. И похоже в Израиле осуществили мечту. Ну как осуществили, внедрили усик саранчи в аналог колесного робота. И теперь механическое изделие может дифференцировать различные запахи.

реклама

   Усик насекомого "облучили" восемью разновидностями запахов, таких как лимон, герань (нет, не та) и марципан. После чего анатомическая часть саранчи начала транслировать сигналы, которые и смог записать электронный прибор. После чего дело дошло до машинного обучения, где каждый сигнал был "прикреплен" к своему запаху. К слову, программа не ошиблась, точно "угадав" все запахи.


Источник фото: hiper-power.com


   Но пытливый израильский ум не остановился на этом, усложнив задачу, даже пытаясь научить робота распознавать такие специфические запахи как запахи разновидностей шотландского виски.

   А теперь пришло время ошеломительных цифр: чувствительность "робота-саранчи" в 10000 раз выше чем у аналогичных роботов, работающих по иным принципам. 


Искомый израильский робот. Источник фото: Тель-Авивский университет


рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

   Теперь у создателей робота есть финальная цель: "научить" робота самостоятельно подбираться к источникам запаха.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#израиль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Турции арестованы 44 предполагаемых шпионов израильской разведки "Моссад"
Почему Израиль боится отправлять Киеву системы ПВО "Железный купол" - названы три причины
В США построят крупнейший в мире завод по производству искусственного мяса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
107
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Северный поток можно восстановить за год - интересно по чьей инициативе
4
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
Sony заблокирует контент полученный по параллельному импорту на своих телевизорах и приставках
41
В Кремле прокомментировали слухи о второй волне частичной мобилизации в России
22
Тропоэластин: Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
+
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
28
В МВД опровергли информацию касательно звонков с просьбой включить газ
3
В Швеции обнаружено крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов
3
Видеокарты NVIDIA начали дешеветь в магазинах РФ - скидки на флагманы доходят до 15%
21
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
12
Почему время жёстких дисков ушло, и какой SSD стоит взять экономному пользователю в 2023 году
17
Нидерланды выступают против ограничения экспорта в Китай оборудования, использующего зрелую литографию
3
Samsung Galaxy Book2 Go — бюджетный ноутбук с процессором Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
+
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
78
Страны БРИКС намерены создать новую платежную систему и полностью отказаться от доллара
4
Представлен B-21 Raider - новейший стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США
9
5 самых выгодных геймерских процессоров в РФ на любой кошелёк – в список вошёл только 1 камень Intel
8
Геймер увидел в Call of Duty Modern Warfare 2 привидение и теперь не хочет возвращаться в игру
6

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
64
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
7
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
13
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
5
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
40
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
23
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
11
О казино под названием World of Tanks: Великий Белорусский Рандом и раки с микрофонами
29
Самые нелепые и странные технические гаджеты за последние 25 лет
1
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
31

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
19:19
Если Леопарды жгли Малютками это значит что у них плохой обзор. А это значит есть шанс взять их в качестве трофеев. Если закидать танк дымовушками на липучках с беспилотника то интересно как с реагиру...
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
хахахер
19:18
это чё за бред
Французская Danone планирует отучить коров отрыгивать – это снизит выбросы метана на 30%
Alexei Laizaru
19:18
Как не пой поэмы, а Fallout: New Vegas был скучным дерьмом. Пустые локации с возможностью собирать плоды растений , шкурки животных и чего-то там крафтить - бред.... После прохождения создалось убежде...
Мои впечатления от игры Fallout New Vegas. Часть 2
хахахер
19:17
где пруфы билли
Французская Danone планирует отучить коров отрыгивать – это снизит выбросы метана на 30%
Kopcheniy
19:13
Демилитаризация продолжается. Видимо европейцы и США не против.
Канцлер ФРГ заявил, что для окончания конфликта на Украине «российская агрессия должна провалиться»
glaceauhareng
19:13
Не читайте статью ни в коем случае!!! Иначе с вами будет то же самое, что и с котом на последней фотке! Вот посмотрите, он только краешком глаза взглянул на статью в мониторе и со словами "Святая Пута...
Ретро и видеокарты: PCI S3 Trio64UV+ и AGP S3 Trio 3D/2X
хахахер
19:11
какая-то мразь там сидит на картинке
«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмом в истории
Severnaya
19:10
Чимбал самый лучший, легенда!
Ретро и видеокарты: PCI S3 Trio64UV+ и AGP S3 Trio 3D/2X
vitosol
19:08
Лизнул дяди Сэму знатно!
Канцлер ФРГ заявил, что для окончания конфликта на Украине «российская агрессия должна провалиться»
FelsheR-BAN100556
19:07
Шиша фас!)
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем