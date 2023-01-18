Все, как обычно, "упирается" в нарушение прав, конкретно - прав коренных жителей (те самые индейцы)

В Америке любят красивые истории про свободу и прочие сопутствующие ценности. И по правде говоря, в Америке есть очень хорошая иллюзия этих вот всех ценностей. Но у такой псевдосвободы есть те, кто действительно верит в "сказки", и уже без шуток начинает использовать окно открывшихся возможностей против самих принципов "американского счастья" - то есть против бизнеса.

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Источник фото: novate.ru





Так Apache Software Foundation выдвинуто требование изменить свое название. Выдвинуто организацией Natives in Tech. Обвинение заключается в нарушении прав коренных жителей Америки (они же индейцы). К ним относятся племена, официально признанные на федеральном уровне, обитающие в Нью-Мексико, Аризоне и Оклахоме. И все эти племена в своем названии содержат "ключевое слово" - апачи. И да - название "Апачи" и есть, согласно мнению индейцев, и защищающего их общества - присвоение культурных ценностей тех самых коренных жителей.





Основной разработчик веб-сервера Apache в прошлом - Брайан Белендорф. Источник фото: novate.ru





Требование "переименоваться" - это первое такое требование за 25 лет существования известной компании. А с "неуважением" коренных племен, "Apache" уже давно знакома. В частности из-за своего фирменного логотипа с пером, где, как мы знаем, этот стереотип намекает на "классического индейца". А, в свою очередь, на использование элемента пера в "шильдике" компании, представители сообщества индейских племен не давали.

Apache конечно может переименоваться, но это может "вылететь в копеечку". И сделано это будет с большей вероятностью, так как "патриарх бренда" - Брайан Белендорф рассказал, что название было придумано на волне любви к образам колонизации того самого Дикого Запада.

Как говорится - платить и каяться, каяться и платить...

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