Будущее уже близко. Точнее, согласно заявлениям знаменитой Microsoft, оно уже наступило. Помните знаменитую сцену из Терминатора-2, когда персонаж Роберта Патрика, полиметаллический сплав которого, наделяет злодея устойчивостью к огнестрельному оружию, идеально копирует речь уничтоженных приемных родителей Джона Коннора. Так вот, пока компания, основанная Биллом Гейтсом еще не создала робота, состоящего целиком и полностью из мимикрирующего полисплава, зато создала ИИ, способного скопировать человеческую речь. И на это нейросети надо лишь 3 секунды речи человека.
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Кадр из фильма Терминатор-2. Источник фото: youtube.com
Нам пока неизвестно, по каким принципам выстраивается работа "VALL-E", разумеется, чтобы опубликовать исходный код - речи даже быть не может. Но точно известно, что 3-секундной аудиозаписи голоса человека достаточно, дабы его аккуратнейшим образом скопировать. А сам инструмент подражания, скорее всего, есть промежуточный этап к голосовой панели GPT-3.
Разумеется, после выхода "языкового пакета", ушлые злоумышленники задумаются как бы все это "дело" приладить к обману людей. И вот с этим у ведущих программистов Microsoft большие проблемы, которые пока никак еще не решены.