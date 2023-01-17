Сложно в это поверить, но Индия сравнялась по численности населения с Китаем, а еще, в Китае впервые за много лет, начался процесс убыли населения, где смертность превысила рождаемость. Так количество китайских граждан уменьшилось на 850 тысяч человек. И теперь население Поднебесной составляет 1,41 миллиарда человек.
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Не трудно догадаться, что и рождаемость сильно провалилась. Да что там говорить, если был достигнут самый нижний уровень этого демографического процесса за всю историю наблюдений. В добавок к низкой рождаемости возросла и смертность, достигшая пика 1974 года.
Знаменитая фотография китайца, подавшего суд на жену за некрасивых общих детей. Источник фото: kp.ru
К слову, оба процесса можно назвать системными, так как отрицательные показатели и не думают снижаться в прогнозируемом будущем. К началу второй половине XXI века, жителей Китая станет на 110 миллионов меньше. А это, очень болезненный удар для экономики государства.
Ответ, почему началась демографическая убыль, на самом деле, весьма легок: во всем "виноваты" политика одного ребенка, действовавшая с 1980 по 2015 год, и рекордные расходы на образование, когда многие семьи ради потенциально высокого статуса своего ребенка в будущем, вынуждены были отказываться от многодетности.