Лёхе (Арестовичу) многое позволялось: и на любые темы мог говорить, и о боги - использовать запрещенный "язык агрессора" в своих успокоительных беседах. С Алексея всё как с гуся вода. Но не в этот раз. После слов о русской ракете, попавшей в дом, на Арестовича посыпалась волна хейта. Да и чего греха таить, болтология Арестовича вскрыла неприглядную правду о том, что заврались и украинские военные и та самая власть, от лица которой вещал наш словоохотливый гуру. Ведь оказалось, что ракеты российские на самом деле сбиваются не в 90% случаев, а этак раза в три меньше. И такого "провала резидента" в офисе Зеленского простить не смогли.
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Арестович после своих неуемных речей вынужден был подать в отставку с поста внештатного советника. С этим сообщением вышла украинская газета "Правда". И в офисе президента приняли его "предложение".
Источник фото: Фото: Официальный сайт президента Украины
В довесок Алексей извинился и "накинул" Кремлю, ведь именно под его воздействием он стал инструментом манипуляций (с его слов). Надеюсь вы здесь не засмеялись. Известно же, что это лично Путин звонит Арестовичу и говорит что нужно говорить (мой сарказм).
А что если я вам скажу, что слова о поражении дома из-за вины украинской ПВО санкционированы самим офисом президента Украины, конкретно у Арестовича есть свой "куратор". Это, если кто не знал - Андрей Ермак. И да, внештатный советник как может уволиться - если он не в штате. Ду-ма-йте.
И да. История с отставкой Арестовича - все это игра Банковой (правительственный квартал в Киеве) с прицелом на выборы в Раду. Все что говорил Арестович до этого и в этот раз - все эти речи согласованы с офисом президента Украины. Иначе к господину Алексею уже б сто раз пришли СБУ и прочие...