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Ложка SpoonTEK с миниэлектрошокером поможет сделать еду вкуснее
Стимуляция языка малыми импульсами электрического тока улучшит вкусовые качества пищи
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   Что не придумаешь только для изнеженного американского потребителя. И стартап SpoonTEK взял и придумал ложку со стимуляцией "эрогенных" точек языка для улучшения вкусовых качеств пищи. "Стимуляция" вкусовых сосочков происходит за счет встроенного электрошокера малой интенсивности. Разумеется, устройство полностью безопасно для человека. 

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   Из явных полезных свойств - это снижение употребляемой пищевой соли, добавок а-ля глутамат натрия и иных приправ, не сильно похожих на "полезные" добавки к пище.


Ложка SpoonTEK. Источник фото: club.dns-shop.ru


   В ложку интегрированы два электрода, а устройство питания находится в чашке и рукоятке. При использовании еда подвергается воздействия одного электрода, рука держащая ложку - другого; во время появления ложки во рту, цепь между электродами смыкается и на язык "подается" небольшой заряд электрического тока. 

   Кроме того, в своем потенциале, ложка может помочь похудеть, так как при электростимуляции определенных зон языка наступает момент предполагаемого насыщения. С точки зрения новаторства, подобная технология применяется далеко не впервые: подобные решения уже "замечены" на коктейльных стаканах и "китайских" палочках для еды. 

   Одной из важных особенностях гаджета является работоспособность только во "влажных средах", таких как супы, йогурты, мороженое. 

   Запрещено использование SpoonTEK людям с кардиостимуляторами, металлическими предметами во рту (пирсинг языка например).

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    Цена на момент публикации около 30 долларов США.

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