Что не придумаешь только для изнеженного американского потребителя. И стартап SpoonTEK взял и придумал ложку со стимуляцией "эрогенных" точек языка для улучшения вкусовых качеств пищи. "Стимуляция" вкусовых сосочков происходит за счет встроенного электрошокера малой интенсивности. Разумеется, устройство полностью безопасно для человека.
реклама
Из явных полезных свойств - это снижение употребляемой пищевой соли, добавок а-ля глутамат натрия и иных приправ, не сильно похожих на "полезные" добавки к пище.
Ложка SpoonTEK. Источник фото: club.dns-shop.ru
В ложку интегрированы два электрода, а устройство питания находится в чашке и рукоятке. При использовании еда подвергается воздействия одного электрода, рука держащая ложку - другого; во время появления ложки во рту, цепь между электродами смыкается и на язык "подается" небольшой заряд электрического тока.
Кроме того, в своем потенциале, ложка может помочь похудеть, так как при электростимуляции определенных зон языка наступает момент предполагаемого насыщения. С точки зрения новаторства, подобная технология применяется далеко не впервые: подобные решения уже "замечены" на коктейльных стаканах и "китайских" палочках для еды.
Одной из важных особенностях гаджета является работоспособность только во "влажных средах", таких как супы, йогурты, мороженое.
Запрещено использование SpoonTEK людям с кардиостимуляторами, металлическими предметами во рту (пирсинг языка например).
Цена на момент публикации около 30 долларов США.