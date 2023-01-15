Амбициозные планы указаны в документе НИПО, который утвержден правительством РФ в прошлом году

Чем может обернуться зависимость от использования зарубежного софта, прекрасно иллюстрирует ситуация сложившаяся в России после известных событий. Из России широкими скачкАми побежали все: от Майкрософта, известного своей ОС и другими офисными продуктами, до западных компаний, чьи наработки используются в управлении железнодорожной инфраструктурой и продажей билетов. Дверью входной хлопнули знатно. Дабы в будущем снизить последствия таких недружественных шагов, в России решили запустить "режим предохранителя", согласно которому, по плану, утвержденному правительством России, отечественная школа программирования и фирмы, разрабатывающий отечественный софт, к 2030 году должны достигнуть результатов импортозамещения в 80%. Данный показатель должен коснуться, прежде всего, сферы промышленных предприятий.

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Источник фото: Источник фото: rsv.ru





И чтобы вам стало понятней, на текущий момент индекс независимости в позапрошлом году составлял 48%, в прошлом календарном периоде - около 50%. Постепенно данный порог будет повышен до 80% (согласно планам).

Разумеется, в общей массе понятия отечественного софта рассматриваются три главных вектора развития, по которым должно быть в первоочередном режиме выполнено "импортозамещение". Это - интернет вещей, автоматизация проектирования и автоматизация управленческих механизмов.

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Такой подход требует огромной массы финансовых вливаний. И их размер уже известен. Процесс "рывка" потребует по крайней мере не меньше 200 миллиардов рублей инвестирований. Но вы будете не правы, если подумаете, что эти деньги даст государство. Вовсе нет, поможет государство лишь после того, как данный софт появится, спрос на который уже будет простимулирован со стороны отечественного бюджета.