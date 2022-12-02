Пока в России одни браво рапортуют о создании принципиально "нового" устройства, на практике оказавшимся банально перекрашенным дроном с алиэкспресс, другие могут попасть в "яму импортозамещения" по вполне объективным причинам.
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На текущий момент РЖД пользуется "материалом" от таких софтверных гигантов как Oracle, IBM и SAP. Которые вместе с другим технологичным гигантом Microsoft просто взяли и хлопнули дверью, несмотря на угрозу потери прибылей и в без того схлопывающиеся мировой экономике.
"Исход" западных флагманов софта породил уже кучу проблем у РЖД. Так программа по продаже билетов с оптимистичным названием "Экспресс", зиждилась на платформе z/Architecture АйБиэМовского разлива. Которую ну очень сложно перенести на "православные" x86-ые рельсы.
"До кучи" сюда можно отнести проблемы с учетом локомотивов, моделирование "человекопотоков" и процесс "модерирования" железнодорожной инфраструктуры.
Но бывшее экс-якунинское "королевство" не унывает: на решение проблем планируется "зафрахтовать" не менее 6 млрд рублей, два из которых будут потрачены для решения вопросов с "взбрыкнувшим" ПО.
Старт программы перехода на отечественные софтверные рельсы для "паровозов" и прочей инфраструктуры намечен на начало 2023 года, а к декабрю 2024 года все должно быть завершено и внедрено в "производственный процесс".