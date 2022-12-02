На решение проблем с "оголившимся" софтверным фронтом планируется потратить не менее 2 миллиардов рублей

Пока в России одни браво рапортуют о создании принципиально "нового" устройства, на практике оказавшимся банально перекрашенным дроном с алиэкспресс, другие могут попасть в "яму импортозамещения" по вполне объективным причинам.

реклама

На текущий момент РЖД пользуется "материалом" от таких софтверных гигантов как Oracle, IBM и SAP. Которые вместе с другим технологичным гигантом Microsoft просто взяли и хлопнули дверью, несмотря на угрозу потери прибылей и в без того схлопывающиеся мировой экономике.

"Исход" западных флагманов софта породил уже кучу проблем у РЖД. Так программа по продаже билетов с оптимистичным названием "Экспресс", зиждилась на платформе z/Architecture АйБиэМовского разлива. Которую ну очень сложно перенести на "православные" x86-ые рельсы.









"До кучи" сюда можно отнести проблемы с учетом локомотивов, моделирование "человекопотоков" и процесс "модерирования" железнодорожной инфраструктуры.

Но бывшее экс-якунинское "королевство" не унывает: на решение проблем планируется "зафрахтовать" не менее 6 млрд рублей, два из которых будут потрачены для решения вопросов с "взбрыкнувшим" ПО.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Старт программы перехода на отечественные софтверные рельсы для "паровозов" и прочей инфраструктуры намечен на начало 2023 года, а к декабрю 2024 года все должно быть завершено и внедрено в "производственный процесс".