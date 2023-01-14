Как говорится, ничего в тихой Литве не предвещало, ничего не предвещало что поставки газа в соседнюю Латвию прекратятся. А все потому что "почему-то" взорвался газопровод, да не абы какой, а магистральный, связывающий два прибалтийских карлика между собой. Ну как связывающий: газ из Литвы шел в Латвию, но теперь не идет, не катится, да и вообще, латвийские государевы люди сообщили, что авария на магистральном газопроводе вызовет неудобства для потребителей в соседней стране (Литве). А с другой стороны, зачем нужен этот небось тоталитарный газ, лучше запустить ветряки или на худой конец солнечные панели. Правда вот незадача: не повезло Литве с местоположением - ни сильных ветров ни достаточной солнечной активности нет зимой. Но то такое...
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Источник фото: vladtime.ru
А тем временем, по новостям местных СМИ, над местом происшествия возник столб огня (правда без дыма) высотой с полусотню метров. В 17:00 к месту неконтролируемого горения съехалась местная полиция. Держать ситуацию под контролем помогают пожарные расчеты. Дабы избежать неприятных последствий (а вдруг рванет), были эвакуированы жители села рядом.
Что интересно, местный газопровод, по которому снабжаются топливом местные потребители, не пострадал.