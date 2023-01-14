По неустановленным причинам произошел взрыв магистрального газопровода между Литвой и Латвией

Как говорится, ничего в тихой Литве не предвещало, ничего не предвещало что поставки газа в соседнюю Латвию прекратятся. А все потому что "почему-то" взорвался газопровод, да не абы какой, а магистральный, связывающий два прибалтийских карлика между собой. Ну как связывающий: газ из Литвы шел в Латвию, но теперь не идет, не катится, да и вообще, латвийские государевы люди сообщили, что авария на магистральном газопроводе вызовет неудобства для потребителей в соседней стране (Литве). А с другой стороны, зачем нужен этот небось тоталитарный газ, лучше запустить ветряки или на худой конец солнечные панели. Правда вот незадача: не повезло Литве с местоположением - ни сильных ветров ни достаточной солнечной активности нет зимой. Но то такое...

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Источник фото: vladtime.ru





А тем временем, по новостям местных СМИ, над местом происшествия возник столб огня (правда без дыма) высотой с полусотню метров. В 17:00 к месту неконтролируемого горения съехалась местная полиция. Держать ситуацию под контролем помогают пожарные расчеты. Дабы избежать неприятных последствий (а вдруг рванет), были эвакуированы жители села рядом.

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Что интересно, местный газопровод, по которому снабжаются топливом местные потребители, не пострадал.