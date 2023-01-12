Как быстро время летит. А с момента премьеры кэмероновского "Титаника", оказывается, прошло четверть века. Тем приятней будет фанатам увидеть улучшенную и отреставрированную копию знаменитого кинофильма. Для желающих вспомнить как это было, милости прошу к просмотру трейлера.
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К сведению, это не повторная демонстрация, а уже в третий раз показываемая история любви героя Леонардо ДиКаприо - Джека и героини Кейт Уинслет - Розы. Сам же фильм явили миру в 1997 году, возвращая в кинотеатральный прокат в 2017 и в 2020 годах.
Постер к фильму. Источник фото: kinopoisk.ru
Фанатов трагичной истории любви до последнего времени мучила загадка по поводу предстоящей судьбы Джека. Многие считали, что он мог выжить. Но Джеймс Кэмерон опровергнул чаяния любителей фильма, обещая опубликовать научные исследования на тему нахождения человека в ледяной воде. Помогать в проведении опасного эксперимента вызывались опытные каскадеры и специалисты по выживанию. Ознакомиться с результатами работы можно будет в февральском номере известного National Geographic.