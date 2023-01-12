Это очень редкий хондритовый метеорит, найденный практически сразу после падения

Ученых сильно волновала и до сих пор волнует история возникновения жизни на Земле. Возможно к скорой разгадке этого явления приблизит более пристальное изучение хондритового метеорита, упавшего в позапрошлом году. "Небесного гостя" нашли на территории Великобритании и что самое интересное, данный "камешек" упал при очевидцах.

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Источник фото: techinsider.ru





Данный Метеорит крайне богат углеродом и таит много загадок и сюрпризов. Потому что он, один из немногих, кто в своем составе содержит воду и органические соединения. А это, в свою очередь, может помочь в вопросе как же такой химический состав мог запустить цепочку событий, благодаря которой и зародилась жизнь на нашей Земле и похожими на нее планетоидами.

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Но в изучении углеродистого метеорита (который является осколком более крупного астероида) есть сложности: те самые аминокислоты (органические соединения) на инородном предмете из космоса хоть и присутствуют, содержание их в структуре метеорита слишком мизерно в отличие от его более ранних земных собратьев. Но ученые справились успешно и с этой задачей.