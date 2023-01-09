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В Украине "пропали" два британских волонтера по пути следования во фронтовой Соледар
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   Не ходите дети в Африку гулять. Или в Украину. Не важно. Особенно в города, где творится самый настоящий армагеддон, Но два подданных британской короны конечно никогда не читали легендарное произведение Корнея Чуковского "Бармалей". За то и поплатились. 

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   Эндрю Бегшо и Кристофер Перри подвизались на ниве "волонтерства", где с таким прикрытием решили прокатиться из прифронтового Краматорска в Соледар три дня назад 6 января. 


Источник фото: телеграм


   После чего их больше не видели, передвигалась странная парочка на двух автомобилях повышенной проходимости, причем автомобили никто не тронул. 

   Странное в этой истории то, что обычных "волонтеров" никто бы так усиленно не искал, так как объявление о пропаже двух Англичан висит на более чем десяти украинских сайтов, и второе: почему два "джентльмена", прекрасно зная, что в бывшей Донецкой области совершенно не употребляется английский язык, тем не менее, в опасное путешествие они отправились вдвоем. Что весьма странно. Либо им не нужны лишние глаза и уши, потому что они нифига не волонтеры, либо цель "путешествия" слинять с Украины, что тоже подразумевает отсутствие мешающих соглядатаев. 

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   Ну а мы ждем продолжения истории.

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#соледар
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