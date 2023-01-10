Во время инспекции "61 бронетанкового ремонтного завода" Медведев прокомментировал гипотетическое нарушение сроков выполняемых работ

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Дмитрий Медведев, получивший недавно новое назначение на должность первого заместителя руководителя Военно-промышленной комиссии (выше только Владимир Путин), участвует в инспекционных поездках по оборонным предприятиям страны, где на днях побывал на "61 бронетанковом ремонтном заводе".

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В качестве "необязательной меры поддержки" припугнул нерадивых директоров уголовным преследованием, в случае если сроки выполнения государственных заказов слишком сдвинутся "влево". А для того, чтобы таких соблазнов впредь не возникало и будут применяться новые "стимулирующие меры".





Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге. Источник фото: ria.ru





К слову, это уже не первая проверочная поездка Медведева, высший чиновник с инспекцией посетил несколько предприятий отечественного ОПК, где помимо самих проверочных мероприятий, проводились и заседания с руководством заводов.

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"Виноват" Дмитрий Анатольевич или нет, но российская промышленность, точнее ее оборонная часть, с марта месяца прошлого года кардинально нарастила объемы и темпы своей работы. Многие предприятия начали работать в те самые каноничные три смены.