Конкретно американцев интересует, чем занимается организация "оркестра" в южной Европе и центральной Африке

Что может быть хуже, когда на горизонте появляется конкурент, который может попросить поделиться "дойной коровой", а то и вообще лишить доходов в бывших "наделах". Да и монополия на ЧВК, оказывается, скоро может быть не только лишь у тебя одного. Именно этим вызваны опасения команды "дедушки" Джо Байдена по поводу ЧВК Вагнер, которая очень уж успешно действует и вне пределов Украины, об этом сообщается в известном издании Politico.

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Пригожин. Источник фото: 24 канал

По данным расследовавшей, чиновники Белого Дома с давних времен погрузились с головой в попытках достать хоть какой-нибудь "клочок" закрытой информации о работе "оркестра" на европейском континенте и Африке. Появляются слухи, что в ЦАР, Мали и сербской республике? ее бойцы плотно работают с оппозицией, подспудно защищая интересы российского государства. Защита, естественно, проходит не с помощью флешмобов и митингов, а с помощью оружия, а иногда даже и полноценных войск.

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Но самое, что не нравится американцам, это "расшатывание" ситуации в странах, где у Америки и ее вассалов есть большие бизнес- и политические проекты. А после изменения политического ландшафта, американцев могут "попросить" из страны.