Сообщается, что Ана Монтес пошла на предательство не ради денег, а по идеологическим мотивам

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Пока весь мир до сих пор судачит об якобы неравнозначном обмене баскетболистки Бриттни Грайнер на бизнесмена Виктора Бута, в США прошел практически незамеченным выход на свободу Аны Монтес, гражданки США, долгое время работавшей на Кубинскую разведку.

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Данная мадам отбыла, как говорится, весь свой 20-лентний срок "от звонка до звонка", к которому была приговорена в результате своего разоблачения в 2001 году.





Ана Монес и Куба. Источник фото: iohotnik.ru





По признанию бывшего ветерана разведывательного сообщества США, Монтес была одной из самых опасных шпионок, нанесшей несоизмеримый вред национальной безопасности североамериканского государства.





Никарагуанские контрас. Источник фото: stoneforest.ru





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Что интересно, Ана стала сотрудничать с кубинской разведкой не ради каких-то материальных выплат, а сугубо по идеологическим мотивам, раздосадованная плотным сотрудничеством ЦРУ с никарагуанскими военизированными отрядами - контрас Никарагуа. Которые кроме деятельности против законного правительства, замарали себя участием в так называемых "эскадронах смерти", практиковавших внесудебные расправы над своими врагами.