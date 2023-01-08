Кажется он может вернуться. Это заголовок не какого-нибудь очередного голливудского ужастика про потустороннее нечто, а вполне земные реалии, где под "возвращенцем" подразумевается наш "старый знакомый" - коронавирус. И да, он может вернуться очень скоро.
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В прошедшее воскресенье китайские власти сняли ряд ограничений антиковидной политики, в том числе жесткий карантин и ПЦР-тесты для новоприбывших "гостей страны". Эти кардинальные шаги (в сравнении с прошлым "рафинированным" существованием) могут привести одну из самых больших стран по численности населения в один гигантский эпицентр заражения коронавирусом.
Где-то раньше в Китае. Источник фото: mk.ru
Первыми шагами можно назвать облегченные нормы посещения Китая для островитян Гонконга. Желающих стало настолько много, что властям Китая пришлось ввести ограничения на количество пересекающих граничные КПП.
И да, остальной мир ждет наплыв граждан Поднебесной, точнее туристов, соскучившихся по достопримечательностям внешнего мира. Первый самолет с 200-ми туристов уже вылетел в сторону аэропорта Бангкока. На фоне этой новости уже власти Таиланда стали требовать наличие сертификатов о вакцинации у всех посетителей этой маленькой страны.
Кроме того, отменен обязательный двухнедельный карантин для посетителей Китая, которым теперь достаточно отрицательного теста на наличие COVID-19.