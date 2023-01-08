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США могут провести свою СВО на территории Мексики из-за вспыхнувшего конфликта
На фоне захвата сына известного мафиози "Коротышки" мексиканской полицией, на территории страны развернулись самые настоящие боевые действия
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   Никто не думал не гадал, а государство Мексика может зоной непосредственного участия армии США. И это не фантазия Дмитрия Киселева, награжденного орденом за заслуги перед Отечеством, а вполне себе мысли самого проамерикански настроенного Дугласа Макгрегора, полковника в отставке и бывшего советника руководителя Пентагона. 

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Мексиканский спецназ. Источник фото: anna-news.info



   В приграничной зоне, граничащей с территорией США, разворачиваются боевые действия, в том числе и с привлечением армейской авиации. А конфликт происходит между армией Мексики и боевиками местного наркокартеля "Синалоа". Причина конфликта - задержание мафиози Овидио Гусмана Лопеса, который является "по совместительству" сыном "Коротышки" - всемирно известного главаря мексиканского мафиозного клана Гусмана Лоэра.

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   Правда в самой Америке, конкретно в Вашингтоне, не сильно прислушиваются к мнению отставника, потому что главный интерес Белого Дома находится совсем на другом континенте - в Европе, где Украина, состоящая на содержании США целиком и полностью, предпринимает попытки устоять против натиска российской армии. 

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#сша #мексика #мексика и сша
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