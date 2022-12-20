Польский генерал Ярослав Шимчик произвел выстрел из заряженного гранатомета прямо у себя в кабинете. Помимо гранатомета, было обнаружено множество бутылок с алкоголем

Неприятный подарок скорее всего получит на католическое рождество ревностный служитель польской Фемиды - Начальник полиции генерал Ярослав Шимчик. Под подарком подразумеваться "неожиданная" отставка после забав генерала в своем кабинете. Правда игрушка была выбрана несоответствующая "торжеству": украинский гранатомет. Который надо же такому случиться, был вполне себе заряжен. Но как говорится, где же еще с него не стрелять, как не в личном кабинете...

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После инцидента последует заслуженная "награда" для "инициативного" и храброго главного полицейского: увольнение "в запас" по неуважительным причинам. Соответствующий шаг уже утвердили на самом высоком политическом уровне Польской республики.





Именно с таким гранатометом RGW-90 HH польский генерал решил "позажигать" у себя в кабинете





Неназванный информатор из польских силовиков рассказал, что преступление, совершенное генералом, не может быть оправдано. Где после "прошелся" по внезапно перечеркнутой карьере высшего офицера полиции. Которую уже не "оживят" многочисленные заслуги "виновника торжества" перед Польшей. Да и чего греха таить, имидж генерала ничто, по сравнению с уроном и недоверием ко всей польской полиции после произошедшего.

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И как вам такой "штришок": гранатомет RGW-90 HH хранился в окружении большого количества бутылок спиртного. Видимо регулярно употребляемых генералом в качестве "пристрелочных патронов".